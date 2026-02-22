Британската корона обмисля да извади принц Андрю от наследството

Британската корона обмисля безпрецедентна мярка – изключване на принц Андрю от линията за наследяване на трона. Повод за това е арестът му във връзка с разследване, свързано със скандала около Джефри Епстийн, съобщават източници, запознати със ситуацията.

На 19 февруари братът на крал Чарлз III беше задържан по подозрения за злоупотреба с публична длъжност, отнасящи се до периода, в който е изпълнявал ролята на търговски пратеник на Великобритания. След около 10 часа в ареста принц Андрю беше освободен, но разследването продължава.

Законова процедура с международно участие

Премахването на член на кралското семейство от линията за наследяване е изключително сложна и рядко прилагана процедура. Тя би изисквала приемането на специален закон от британския парламент, изричното съгласие на краля, както и одобрение от всички държави в Британската общност, включително Канада и Австралия.

Исторически подобни промени са правени изключително рядко и само при сериозни конституционни кризи.

Андрю остава осми в наследствената линия

Въпреки че през 2025 г. принц Андрю беше лишен от кралските си титли, военни звания и правото да използва обръщението „Негово кралско височество“, той все още заема осмото място в реда за наследяване на трона. Анализатори посочват, че именно този факт създава сериозен репутационен риск за институцията на монархията.

Крал Чарлз се дистанцира

Експерти и кореспонденти в Лондон отбелязват, че крал Чарлз III последователно се стреми да се дистанцира от брат си. Според тях монархът е наясно, че продължаващото присъствие на Андрю в наследствената линия може да подкопае общественото доверие в короната.

Решение след края на разследването

Британското правителство подчертава, че окончателно решение няма да бъде взето преди приключването на полицейското разследване. До тогава бъдещето на принц Андрю остава неясно, а кризата около него се очертава като едно от най-сериозните изпитания за съвременната британска монархия.