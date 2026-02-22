НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Брюксел към Вашингтон: „Сделката е сделка“ след новите мита на президента Доналд Тръмп

          Европейската комисия настоя САЩ да спазват миналогодишното търговско споразумение след решението на Върховния съд и последвалите 15% тарифи

          22 февруари 2026 | 23:19 170
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Европейската комисия поиска от Съединените щати да спазват условията на миналогодишното търговско споразумение между ЕС и САЩ, след като Върховният съд отмени глобалните мита на президента Доналд Тръмп, а той отговори с нови всеобхватни тарифи, предаде Ройтерс.

          - Реклама -
            
            

          Изпълнителният орган на ЕС, който договаря търговската политика от името на 27-те държави членки, настоя Вашингтон да осигури „пълна яснота“ относно следващите си стъпки след съдебното решение.

          След като съдът в петък отмени глобалните мита, президентът Доналд Тръмп обяви временни всеобхватни тарифи от 10%, които ден по-късно повиши на 15%.

          „Сделката е сделка“

          В официално изявление Комисията подчерта, че действията на САЩ поставят под въпрос договореното между двете страни.

          „Настоящата ситуация не е благоприятна за постигането на „справедлива, балансирана и взаимноизгодна“ трансатлантическа търговия и инвестиции, каквото беше договорено от двете страни. Сделката е сделка“, заявиха от Брюксел.

          Тонът на позицията е значително по-категоричен в сравнение с първоначалната реакция, когато Комисията съобщи само, че анализира решението на съда и поддържа контакт с американската администрация.

          Какво предвижда споразумението

          Миналогодишното търговско споразумение установи 15% американска митническа ставка за повечето стоки от ЕС, с изключения за продукти, обхванати от секторни мита – например стоманата. За определени стоки, като самолети и резервни части, беше договорен нулев митнически режим.

          От своя страна ЕС се съгласи да премахне вносните мита за много американски продукти и оттегли заплахата си за ответни тарифи.

          Комисията настоя:

          „По-специално, европейските продукти трябва да продължат да се ползват от най-конкурентното третиране, без увеличение на митата над ясно определения и всеобхватен таван, договорен преди това.“

          Според Брюксел непредсказуемите мита са дестабилизиращи и подкопават доверието на глобалните пазари.

          Дипломатически контакти

          Търговският комисар на ЕС Марош Шефчович е обсъдил ситуацията с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и министъра на търговията Хауърд Лутник.

          Напрежението идва в момент, когато трансатлантическите отношения са под натиск от серия търговски спорове и различия по индустриалната политика.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Скандал в Скопие: „окупирана сръбска територия“ – стари постове хвърлиха сянка върху нов почетен консул в Сърбия

          Красимир Попов -
          СДСМ атакува назначението на почетен консул в Сърбия заради стари постове за „окупирана“ Македония; управляващите отвръщат, че номинацията е наследена.
          Политика

          Петер Мадяр настъпва срещу Орбан: национализъм срещу национализъм преди изборите в Унгария

          Красимир Попов -
          Лидерът на „Тиса“ води в социологическите проучвания, но балансът му между Брюксел и Будапеща тревожи ЕС
          Политика

          Иран с неочаквано щедро предложение към САЩ в Швейцария, но без отговор от Вашингтон

          Красимир Попов -
          Според анализатора Милен Керемедчиев липсата на контрапредложение увеличава риска от военна ескалация
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions