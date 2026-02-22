Брюксел към Вашингтон: „Сделката е сделка“ след новите мита на президента Доналд Тръмп

Европейската комисия поиска от Съединените щати да спазват условията на миналогодишното търговско споразумение между ЕС и САЩ, след като Върховният съд отмени глобалните мита на президента Доналд Тръмп, а той отговори с нови всеобхватни тарифи, предаде Ройтерс.
Изпълнителният орган на ЕС, който договаря търговската политика от името на 27-те държави членки, настоя Вашингтон да осигури „пълна яснота“ относно следващите си стъпки след съдебното решение.
След като съдът в петък отмени глобалните мита, президентът Доналд Тръмп обяви временни всеобхватни тарифи от 10%, които ден по-късно повиши на 15%.
„Сделката е сделка“
В официално изявление Комисията подчерта, че действията на САЩ поставят под въпрос договореното между двете страни.
Тонът на позицията е значително по-категоричен в сравнение с първоначалната реакция, когато Комисията съобщи само, че анализира решението на съда и поддържа контакт с американската администрация.
Какво предвижда споразумението
Миналогодишното търговско споразумение установи 15% американска митническа ставка за повечето стоки от ЕС, с изключения за продукти, обхванати от секторни мита – например стоманата. За определени стоки, като самолети и резервни части, беше договорен нулев митнически режим.
От своя страна ЕС се съгласи да премахне вносните мита за много американски продукти и оттегли заплахата си за ответни тарифи.
Комисията настоя:
Според Брюксел непредсказуемите мита са дестабилизиращи и подкопават доверието на глобалните пазари.
Дипломатически контакти
Търговският комисар на ЕС Марош Шефчович е обсъдил ситуацията с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър и министъра на търговията Хауърд Лутник.
Напрежението идва в момент, когато трансатлантическите отношения са под натиск от серия търговски спорове и различия по индустриалната политика.