CNN: Китай върви към ядрено оръжие от ново поколение

Китай разработва ядрено оръжие от ново поколение и вече е провел поне едно изпитание в рамките на модернизацията на своя ядрен арсенал. Това съобщава CNN, като се позовава на източници от американските специални служби, пожелали анонимност.

- Реклама -

Според разузнавателната информация инвестициите на Китай в ядрените технологии му дават възможност да развие способности, които в момента не се притежават от нито една от доминиращите ядрени сили. Става дума за качествено ново поколение оръжия, което може да промени стратегическия баланс.

CNN припомня, че през юни 2020 г. Китай вероятно е провел ядрено изпитание в обекта Лоп-Нур, разположен в северозападната част на страната. Ако информацията бъде потвърдена, това би означавало нарушение на мораториума върху ядрените опити, въведен през 1996 г.

Според оценките на разузнавателните служби на САЩ, изпитанието е било мотивирано от стремежа на Пекин да създаде нов тип ядрено оръжие с различни тактико-технически характеристики от досегашните.

Телевизията съобщава още, че Китай вероятно работи и по разработването на тактическо ядрено оръжие с малка мощност – тип въоръжение, което страната не е произвеждала досега. Подобен ход би разширил значително спектъра на ядрените възможности на Пекин и би повдигнал въпроси за бъдещето на глобалния контрол над въоръженията.

Информацията идва на фона на засилващото се стратегическо съперничество между големите сили и нарастващото напрежение в международната сигурност.