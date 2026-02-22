ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

От ЦСКА 1948 положиха усилия и изчистиха терена на стадион „Витоша“ за днешния сблъсък с Левски в efbet Лига, разбра Sportal.bg. По програма срещата трябва да започне в 16:45 часа в Бистрица. От 7 часа сутринта на съоръжението работи бригада, която рине падналия вчера сняг, казаха от клуба. Така по всичко изглежда, че двубоят между отборите на Александър Александров – Алвеша и Хулио Веласкес ще се проведе по график.