      неделя, 22.02.26
          ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

          От 7 часа сутринта на съоръжението работи бригада, която рине падналия вчера сняг, казаха от клуба

          22 февруари 2026 | 11:32
          Станимир Бакалов
          От ЦСКА 1948 положиха усилия и изчистиха терена на стадион „Витоша“ за днешния сблъсък с Левски в efbet Лига, разбра Sportal.bg. По програма срещата трябва да започне в 16:45 часа в Бистрица. От 7 часа сутринта на съоръжението работи бригада, която рине падналия вчера сняг, казаха от клуба. Така по всичко изглежда, че двубоят между отборите на Александър Александров – Алвеша и Хулио Веласкес ще се проведе по график.

