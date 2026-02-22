НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          ЦСКА е съвсем близо до Факундо Родригес

          ЦСКА е все по-близо до големия си трансфер

          22 февруари 2026 | 10:49 430
          Аржентинското издание 0221.com.ar потвърди “Тема Спорт”, че Факундо Родригес първо е подписал нов договор с Естудиантес до 2028 г., след което е тръгнал към България, за да подсили ЦСКА.

          “Настоящият му контракт изтичаше в края на 2027 г. Родригес трябва да уточни последните детайли около договори си с червените и да остане в София под наем 18 месеца, като в разбирателството има и опция за откупуването му от българите. То ще стане на по-висока стойност заради новия контракт на централния защитник с досегашния му клуб”, пише медията от южноамериканската страна.

          Факундо Родригес премина през 2024 в Естудиантес за сума от 1 200 000 долара. През настоящата година той има само 73 минути в игра за тима си при успеха над скромния Итусаинго с 4:0 за Купата на Аржентина.

          През 2025 Родригес обаче записа 41 мача за шампиона на Клаусура Естудиантес. Напускането му стана възможно заради привличането на Томас Паласиос, като Естудиантес има за центъра на защитата си още две опции в лицето на Леандро Гонсалес Пирес и Сантяго Нунес.

