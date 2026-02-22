НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          Дания защити здравната си система, след като Тръмп обяви изпращане на болничен кораб до Гренландия

          Копенхаген и Нуук увериха, че медицинската помощ е „повече от достатъчна“

          22 февруари 2026 | 21:50
          Датският премиер Мете Фредериксен похвали здравната система на Дания и Гренландия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще изпрати болничен кораб до автономната датска територия.

          В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че в сътрудничество с губернатора на Луизиана Джеф Ландри ще изпрати болничен кораб „да се погрижи за многото хора, които са болни и не получават грижи там“. Към съобщението беше приложена илюстрация на американския болничен кораб USNS Mercy.

          Копенхаген: Няма нужда от извънредна здравна мисия

          Датските власти реагираха остро. Министърът на отбраната Тролс Лунд Поулсен заяви пред националната телевизия DR, че населението на Гренландия получава необходимите медицински грижи – или на място, или в Дания при нужда от специализирано лечение.

          „Не става въпрос за нуждата от специална здравна инициатива в Гренландия“, подчерта той.

          В неделя Фредериксен също защити датския модел, без да споменава директно болничния кораб.

          „Щастлива съм да живея в страна, в която има безплатен и равен достъп до здравеопазване за всички. Където не застраховките и богатството определят дали ще получите адекватно лечение. Вие имате същия подход и в Гренландия“, написа тя във Facebook.

          Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен също подчерта значението на местната здравна система, като отбеляза, че в САЩ медицинските услуги са значително по-скъпи.

          Геополитически контекст

          Тръмп нееднократно е заявявал интерес към придобиването на Гренландия, аргументирайки се с американската национална сигурност. По-рано този месец Фредериксен нарече продължаващия натиск от Вашингтон „неприемлив“, като предупреди, че конфликт между държави членки на НАТО би означавал край на съюза.

          Не е ясно какво е провокирало съобщението на Тръмп. Според медийни публикации то е било направено часове след като съвместното арктическо командване на Дания е евакуирало американски моряк от подводница край Гренландия заради спешен медицински случай.

          Към момента Белият дом и Пентагонът не са дали допълнителни разяснения относно плана за изпращане на болничен кораб.

