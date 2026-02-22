Двама загинаха при нови лавини в Австрийските Алпи, жертвите вече са седем

Двама души загинаха при лавини в Австрийските Алпи, с което общият брой на жертвите в страната след обилните снеговалежи от 20 февруари достигна седем.

В провинция Щирия 21-годишен словак, каращ извън пистите без необходимата лавинна екипировка, е бил убит на място, след като „пласт сняг се откъснал над него“, съобщиха от полицията.

В региона Тирол 41-годишен австриец е бил „завлечен от лавината и напълно погълнат“, информира регионалната полиция. Мъжът е починал по-късно в болница след проведена спасителна операция.

Предупреждения към скиорите

Експерти призоваха любителите на зимните спортове да избягват извънпистовите склонове, след като само в петък петима души загинаха при лавини – четирима в Тирол и един във Форарлберг – вследствие на силна снежна буря.

Според обновените данни от началото на зимния сезон 24 души са загинали в Австрия при лавини.

Обилни снеговалежи и прекъсвания

От 19 февруари насам в Алпите са паднали до 40 сантиметра нов сняг, което е довело до прекъсвания на електрозахранването и сериозни транспортни затруднения в планинските райони.

Метеоролозите предупреждават, че нестабилната снежна покривка и рязката промяна в температурите създават особено висок риск от нови лавини през следващите дни.