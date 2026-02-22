НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаИнциденти

          Двама загинаха при нови лавини в Австрийските Алпи, жертвите вече са седем

          Тежките снеговалежи от 20 февруари насам увеличиха риска, експерти предупреждават да се избягват извънпистовите склонове

          22 февруари 2026 | 01:45 00
          Снимка: Belga
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Двама души загинаха при лавини в Австрийските Алпи, с което общият брой на жертвите в страната след обилните снеговалежи от 20 февруари достигна седем.

          - Реклама -
            
            

          В провинция Щирия 21-годишен словак, каращ извън пистите без необходимата лавинна екипировка, е бил убит на място, след като „пласт сняг се откъснал над него“, съобщиха от полицията.

          В региона Тирол 41-годишен австриец е бил „завлечен от лавината и напълно погълнат“, информира регионалната полиция. Мъжът е починал по-късно в болница след проведена спасителна операция.

          Предупреждения към скиорите

          Експерти призоваха любителите на зимните спортове да избягват извънпистовите склонове, след като само в петък петима души загинаха при лавини – четирима в Тирол и един във Форарлберг – вследствие на силна снежна буря.

          Според обновените данни от началото на зимния сезон 24 души са загинали в Австрия при лавини.

          Обилни снеговалежи и прекъсвания

          От 19 февруари насам в Алпите са паднали до 40 сантиметра нов сняг, което е довело до прекъсвания на електрозахранването и сериозни транспортни затруднения в планинските райони.

          Метеоролозите предупреждават, че нестабилната снежна покривка и рязката промяна в температурите създават особено висок риск от нови лавини през следващите дни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мерц ще търси общ европейски фронт срещу новите мита на САЩ преди срещата си с Тръмп

          Красимир Попов -
          Берлин настоява, че митническата политика е изцяло в компетенциите на ЕС, а не на отделните държави членки
          Общество

          Хиляди на марш в памет на Кентин Деранк във Франция, напрежението между левица и десница се изостря

          Красимир Попов -
          Най-малко 3 200 души се събраха под засилена охрана; президентът Макрон призова за спокойствие
          Общество

          Хиляди в Париж излязоха в подкрепа на Украйна преди годишнината от инвазията

          Красимир Попов -
          Шествието във френската столица призова за конфискация на замразените руски активи и продължаване на помощта за Киев
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions