Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че би искал да бъде първият ръководител на ведомството, изпратил военнослужещи в Украйна, но само при постигнат мир. Това съобщи PA Media, цитирана от БТА, позовавайки се на негово интервю за в. „Телеграф“.

- Реклама -

Хийли изрази надежда 2026 г. да бъде годината, в която войната ще приключи. „Искам да бъда министърът на отбраната, който ще разположи британски войски в Украйна, защото това значи, че войната най-сетне ще е приключила“, коментира той два дни преди четвъртата годишнина от руската инвазия.

Според него подобна стъпка е възможна единствено след договорено споразумение, тъй като сигурността на Европа изисква „силна и суверенна Украйна“. Той отбеляза, че решението за изпращане на въоръжени сили зад граница е най-голямата отговорност за всяко правителство.

Великобритания и Франция вече инициираха разговори със съюзниците за създаване на коалиция, която би могла да разположи мироопазващи сили при евентуален край на конфликта.

По-рано този месец Хийли участва в срещи на Контактната група за отбраната на Украйна и на военните министри от НАТО в Брюксел. По време на разговорите съюзниците поеха ангажимент за около 35 милиарда долара допълнителна военна помощ за Киев.

„Увеличаваме военната помощ и ще засилим натиска върху Путин както чрез нови санкции, така и чрез допълнителни мерки срещу руския сенчест флот“, каза още министърът.

Коментарът му идва след призив на бившия премиер Борис Джонсън, който настоя Лондон и партньорите му да изпратят войски незабавно в знак на подкрепа за суверенитета на Украйна.