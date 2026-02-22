НА ЖИВО
      неделя, 22.02.26
          Ебба Андарсон спечели титла при дебюта за жените на 50 км ски бягане

          Маратонът от 50 км за жени се провежда за първи път на Олимпийски игри, като дисциплината замени критикуваното бягане на 30 км

          22 февруари 2026 | 13:53 10
          Ебба Андерсон спечели олимпийската титла на 50 км ски бягане в класически стил на Игрите в Милано-Кортина. Маратонът от 50 км за жени се провежда за първи път на Олимпийски игри, като дисциплината замени критикуваното бягане на 30 км. В по-кратката дисциплина доминираха норвежките в последните Олимпиади с победи на легендите Марит Бьорген (2014 и 2018), както и на Терезе Йохауг (2022).

          Ебба Андерсон финишира първа с време от 2:16.28.2 часа, като тя постигна своеобразен връх, тъй като до момента спечели три сребърни медала на състезанията в Тезеро – в индивидуалния старт, в скиатлона и в щафетата. Това бе първо злато на Олимпийски игри за шведката. Андерсон е и шесткратна световна шампионка индивидуално и в щафетата от 2019 година насам.

          Норвежката Хайди Венг спечели сребърен медал с изоставане от 2:15.3 минути зад шампионката. Тя има злато с щафетата на Олимпийските игри, както и бронзов медал в скиатлона.

          Във финален спринт трета с бронза завърши швейцарката Надя Келин, която изпревари Кристин Фоснес от Норвегия и славната американка Джеси Дигинс, за която това бе последно състезание в кариерата. Надя Келин има сребърен медал с тима на Швейцария в отборния спринт на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

          Ебба Андерсон водеше след първия километър, като близо до нея в началото бяха Хайди Венг от Норвегия, австрийката Тереза Щадлобер и американката Джеси Дигинс.

          След десетия километър Венг излезе начело, като заедно с Андерсон направиха разлика пред преследвачките си. Двете редуваха водачеството си с по-често лидерство на Андерсон, като поведоха с повече от 45 секунди пред останалите. Щадлобер преследваше лидерките, но Джеси Дигинс загуби позиции, а четвърта излезе финландката Керту Нисканен.

          Към средата на дистанцията повечето състезателки смениха ските си и се подкрепиха. Андерсон и Венг отново бяха далеч напред, като Терез Щадлобер бе вече на близо минута и половина назад, а след 30-ия километър трета излезе американката Джеси Дигинс.

          След 32-рия километър Ебба Андерсон атакува и бързо направи 20 секунди преднина пред норвежката, което бе сериозна заявка за титлата, в случай, че не е застигната от сериозна криза до края. Тя увеличи аванса до над минути след 40 км и завърши с над 2 минути преднина на финала.

          Ски-бягане на 50 км, класически стил, жени:

          1. Ебба Андерсон (Швеция) – 2:16.28.2 часа

          2. Хайди Венг (Норвегия) – на 2:15.3 минути

          3. Надя Келин (Швейцария) – на 6:41.5 минути

