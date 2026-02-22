Председателят на Комисията по международна търговия в Европейския парламент Бернд Ланге ще предложи замразяване на ратификацията на търговското споразумение между ЕС и САЩ. Това съобщи БТА, като се позова на позиция на Ланге, свързана с липсата на яснота от администрацията на президента Доналд Тръмп.

В публикация в профила си в X Ланге посочи, че ще внесе предложението на извънредно заседание в понеделник. Той настоява законодателната работа по т.нар. споразумение от Търнбъри да спре, докато Брюксел не получи „изчерпателна правна оценка и ясни ангажименти“ от Вашингтон.

„Чист митнически хаос от страна на американското правителство“, написа Ланге в социалната мрежа. Той коментира, че никой вече не разбира ситуацията, а несигурността за Европейския съюз и останалите търговски партньори нараства.

Промяната в позицията следва решение на Върховния съд на САЩ от петък. Магистратите постановиха, че Тръмп е превишил правомощията си, като е използвал закон за извънредно положение за налагане на мита срещу десетки държави, включително членки на ЕС. Съдебното решение на практика лишава тези мерки от правно основание.

Според Ланге съществува реална възможност за възстановяване на неправомерно събраните американски мита след произнасянето на съда.

Комисията вече веднъж блокира процедурата по одобрение на споразумението, след като Тръмп отправи заплахи за анексиране на Гренландия, припомня БТА.