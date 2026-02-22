НА ЖИВО
          Финландия смаза  словаците в малкия финал

          Големият финал на турнира, в който съперници са пълните със звезди от Националната хокейна лига тимове на САЩ и Канада

          22 февруари 2026 | 13:45
          Финландия спечели бронзовите медали в олимпийския турнир по хокей на лед при мъжете.

          В малкия финал в Милано скандинавците се наложиха над Словакия с 6:1 (1:0, 1:1, 4:0) и по този начин взеха реванш за поражението си с 1:4 от същия съперник в груповата фаза.

          Мачът започна с гол за тима на Финландия още в осмата минута. Той бе дело на Себастиан Ахо. Нападателят на Каролина Хърикейнс се оказа най-съобразителен при едно разбъркване пред вратата на Самуел Хлавай и от броени сантиметри прати шайбата в мрежата за 1:0.

          Това се оказа и единственият гол в първата третина, но малко след началото на втората Финландия удвои аванса си. Този път точен бе Ерик Хаула, който се разписа и във вчерашния полуфинал с Канада. 

          Словакия намери сили за отговор в последната минута на втората третина. 30 секунди преди нейния финал Томаш Татар бе точен, за да намали за 1:2, след като шайбата се оказа у него след неестествен рикошет в мантинелата, който излъга финландския страж Юсе Сарос.

          Създадената интрига от гола на словаците обаче се изпари много бързо. В рамките на половин минута в третата третина Финландия вкара два гола чрез Роопе Хинц и Капо Како, с които резултатът набъбна до 4:1 в полза на олимпийските шампиони от Пекин 2022.

          Точка на спора сложиха Йоел Армиа и отново Ерик Хаула с голове на празна врата в заключителните минути на двубоя.

          Големият финал на турнира, в който съперници са пълните със звезди от Националната хокейна лига тимове на САЩ и Канада, е в неделя в Милано. Той ще започне в 15:10 часа българско време. Канада търси своята десети олимпийска титла в мъжкия хокей, докато настоящите световни шампиони от САЩ ще опитат да спечелят златните медали за трети път в историята.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Айлийн Гу вече е най-успешната фрийстайл скиорка на олимпиади

          Станимир Бакалов -
          Общо от участията си на зимни олимпийски игри Гу вече има 3 златни и 3 сребърни медала, като по този показател е №1 в историята
          Други

          Канада спечели олимпийското злато в кърлинга

          Станимир Бакалов -
          Тогава "Кленовите листа" победиха същия съперник, водени от същия капитан - Брад Джейкъбс
          Други

          Германки с титла в бобслея

          Станимир Бакалов -
          Нолте и Леви бяха с класа над останалите си съпернички
