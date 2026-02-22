Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще проведе разговори с европейските съюзници за координиран отговор на новите мита, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Целта е намирането на единен подход преди предстоящите дипломатически разговори на високо ниво.

„Ще имаме много ясна европейска позиция по този въпрос, защото митническата политика е от компетентността на Европейския съюз, а не на държавите членки поотделно“, коментира Мерц пред телевизия ARD.

По-рано днес американският президент съобщи, че всеобхватните мита върху вноса на стоки в Съединените щати ще бъдат увеличени от 10 на 15%. Решението идва, след като Върховният съд на САЩ отмени наложените от държавния глава миналата година ограничения.

Мерц уточни, че общоевропейската позиция трябва да бъде готова до посещението му във Вашингтон след малко повече от седмица. По информация на ДПА визитата до момента не е била обявена официално. Това ще бъде второ посещение на Мерц в Белия дом след визитата му през юни миналата година.

Франция също настоява за единна реакция на Брюксел. Делегираният министър, отговарящ за външната търговия, Никола Форисие заяви пред Франс прес, че е необходим общ подход на държавите членки.