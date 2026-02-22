НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Фридрих Мерц поиска общ отговор на ЕС срещу новите американски мита

          Франция също настоява за единна реакция на Брюксел

          22 февруари 2026 | 09:28 200
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще проведе разговори с европейските съюзници за координиран отговор на новите мита, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп. Целта е намирането на единен подход преди предстоящите дипломатически разговори на високо ниво.

          - Реклама -
            
            

          „Ще имаме много ясна европейска позиция по този въпрос, защото митническата политика е от компетентността на Европейския съюз, а не на държавите членки поотделно“, коментира Мерц пред телевизия ARD.

          По-рано днес американският президент съобщи, че всеобхватните мита върху вноса на стоки в Съединените щати ще бъдат увеличени от 10 на 15%. Решението идва, след като Върховният съд на САЩ отмени наложените от държавния глава миналата година ограничения.

          Мерц уточни, че общоевропейската позиция трябва да бъде готова до посещението му във Вашингтон след малко повече от седмица. По информация на ДПА визитата до момента не е била обявена официално. Това ще бъде второ посещение на Мерц в Белия дом след визитата му през юни миналата година.

          Франция също настоява за единна реакция на Брюксел. Делегираният министър, отговарящ за външната търговия, Никола Форисие заяви пред Франс прес, че е необходим общ подход на държавите членки.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Пожар в небостъргач след атака: експлозии разтърсиха Киев

          Пламена Ганева -
          Жилищен небостъргач в Киев е бил повреден при руска атака, а на покрива му е избухнал пожар; има най-малко двама ранени, съобщават украинските власти.
          Инциденти

          Двама загинаха при нови лавини в Австрийските Алпи, жертвите вече са седем

          Красимир Попов -
          Тежките снеговалежи от 20 февруари насам увеличиха риска, експерти предупреждават да се избягват извънпистовите склонове
          Политика

          Мерц ще търси общ европейски фронт срещу новите мита на САЩ преди срещата си с Тръмп

          Красимир Попов -
          Берлин настоява, че митническата политика е изцяло в компетенциите на ЕС, а не на отделните държави членки
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions