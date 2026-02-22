Служебният кабинет се е замесил в проблеми още със самия си старт, а мисията, на която е декларирал, че ще бъде посветен, се е провалила. Това заяви в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ Георг Георгиев.

Според него, когато се правят съществени реформи, е необходимо да се действа изключително внимателно. Георгиев коментира и процесите в политическата сила, част от която е, като отхвърли хипотезите за вътрешно напрежение. „Няма как в една системна партия да има напрежение вследствие на политически процеси. Ние сме ясно концентрирани в задачата си“, посочи той.

По темата за прохода „Петрохан“ Георгиев призова за хладнокръвие и апелира да се остави на компетентните органи и институциите да си вършат работата. Той коментира и фигурата на Надежда Нейнски, като я определи като човек с опит, който познава министерството. „Вярвам, че ще остане вярна на принципите, на които държавата е посветена“, допълни той.

Относно спирането на работата на летището в София Георгиев увери, че няма място за тревога. По думите му България е част от общност, която е ясно координирана и изпълнява задачите си. „Това, което ние правим, не е нито повод за безпокойство, нито нещо ново“, отбеляза бившият министър.