НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Георг Георгиев: Служебният кабинет се провали в мисията си още на старта

          Относно спирането на работата на летището в София Георгиев увери, че няма място за тревога

          22 февруари 2026 | 10:02 12269
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Служебният кабинет се е замесил в проблеми още със самия си старт, а мисията, на която е декларирал, че ще бъде посветен, се е провалила. Това заяви в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ Георг Георгиев.

          - Реклама -
            
            

          Според него, когато се правят съществени реформи, е необходимо да се действа изключително внимателно. Георгиев коментира и процесите в политическата сила, част от която е, като отхвърли хипотезите за вътрешно напрежение. „Няма как в една системна партия да има напрежение вследствие на политически процеси. Ние сме ясно концентрирани в задачата си“, посочи той.

          По темата за прохода „Петрохан“ Георгиев призова за хладнокръвие и апелира да се остави на компетентните органи и институциите да си вършат работата. Той коментира и фигурата на Надежда Нейнски, като я определи като човек с опит, който познава министерството. „Вярвам, че ще остане вярна на принципите, на които държавата е посветена“, допълни той.

          Относно спирането на работата на летището в София Георгиев увери, че няма място за тревога. По думите му България е част от общност, която е ясно координирана и изпълнява задачите си. „Това, което ние правим, не е нито повод за безпокойство, нито нещо ново“, отбеляза бившият министър.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Министър Адемов разпореди спешна готовност на социалните служби при опасното време

          Пламена Ганева -
          Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов разпореди Агенцията за социално подпомагане да бъде в пълна готовност за оказване на помощ на пострадалите от наводнения и прекъснато електрозахранване.
          Политика

          „Възраждане“ иска изслушване на министри заради самолетите на САЩ в София

          Георги Петров -
          От партията обаче свързаха присъствието на военната техника с напрежението в Близкия изток
          Политика

          Нинова: Бъдещето на България минава през ликвидирането на модела „Борисов – Пеевски“

          Георги Петров -
          По отношение на БСП тя бе категорична, че в партията тече процес на "реставрация на старото" с връщането на Сергей Станишев
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions