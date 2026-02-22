Германия подготвя мерки за ускоряване на интеграцията на хората, търсещи убежище, чрез по-ранен достъп до пазара на труда. Министърът на вътрешните работи Александер Добринт обяви нов план, който цели включване в работната среда още на ранен етап от престоя в страната.

В интервю за неделното издание на в. „Билд“, цитирано от ДПА, Добринт заяви, че пристигащите трябва да получат възможност да работят бързо. Той отбеляза, че най-добрата форма на интеграция се случва именно чрез трудовата заетост.

Според плана кандидатите ще могат да получат разрешение за работа три месеца след пристигането си в Германия, дори ако процедурата по разглеждане на молбата им за убежище все още не е приключила. Започването на работа ще бъде напълно доброволно.

Говорител на министъра уточни, че трудовата заетост няма да оказва влияние върху хода или резултата от процедурата за убежище. Обработката на документите ще тече независимо от това дали кандидатът работи.

От обхвата на новите правила изрично са изключени лицата с отхвърлени молби, както и тези, които не сътрудничат на властите – например чрез укриване на самоличност или предоставяне на невярна информация.