      неделя, 22.02.26
          Германки с титла в бобслея

          Техни сънароднички се добраха до среброто

          22 февруари 2026 | 13:40
          Германките Лаура Нолте и Дебора Леви защитиха олимпийската си титла при двойките жени и станаха едва вторите състезателки, които правят това в женския бобслей.

          Нолте и Леви бяха с класа над останалите си съпернички в забутването и с изключение на първия манш, в който бяха втори, в останалите три постигнаха най-добър резултат. Те завършиха с общо време от 3:48.46 минути и победиха сънародничките си Лиза Буквиц и Нееле Шутен с повече от половин секунда разлика.

          Буквиц и Шутен останаха със сребърния медал с пасив от 0.53 секунди, а бронзът с пасив от 0.75 секунди остана за американките Кейли Армбрустър Хъмфрис и Джазмин Джоунс.

          За Нолте това е втори медал от Олимпийските игри в Милано и Кортина д’Ампецо, тъй като тя взе сребро и в монобоба. Другото историческо постижение за Нолте и Леви бе втората поредна олимпийска титла след тази в Пекин през 2022 година. До момента два златни медала в женските двойки бяха печелили единствено Кейли Хъмфрис (бел. р – докато тя се състезаваше за Канада) и Хедър Мойс (Канада).
           

          Крайно класиране в бобслея при двойките жени:
          1. Лаура Нолте и Дебора Леви (Германия) – 3:48.46 минути
          2. Лиза Буквиц и Нееле Шутен (Германия) – на 0.53 секунди
          3. Кейли Армбрустър Хъмфрис и Джазмин Джоунс (САЩ) – на 0.75 секунди 

          Последвайте Евроком в Google News

