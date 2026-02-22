НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Иран с неочаквано щедро предложение към САЩ в Швейцария, но без отговор от Вашингтон

          Според анализатора Милен Керемедчиев липсата на контрапредложение увеличава риска от военна ескалация

          22 февруари 2026 | 20:04 850
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Иран е отправил „много необичайно щедро предложение“ към САЩ по време на преговорите в Швейцария, твърди международният анализатор Милен Керемедчиев в свой коментар в социалните мрежи. По думите му предложението е било отхвърлено без контраоферта от американските представители, което доближава двете страни до пряк военен сблъсък.

          - Реклама -
            
            

          Според изложената от Керемедчиев информация Техеран е предложил шест конкретни стъпки:

          Първо, замразяване на обогатяването на уран за срок от три години, след което използваният материал да не надвишава 3,6% обогатяване – ниво, характерно за гражданска ядрена програма.

          Второ, претопяване на наличните количества обогатен уран под контрол на САЩ или транспортирането им в Русия.

          Трето, ангажимент балистичните ракети да бъдат използвани единствено за отбранителни цели.

          Четвърто, публично прекратяване на оспорването на съществуването на Израел.

          Пето, спиране на военната и финансова помощ за всички палестински движения.

          Шесто, въвеждане на 5-процентна комисионна за САЩ върху всички ирански петролни продажби, изплащана чрез швейцарски посредници.

          По информацията в публикацията, предложението е било отхвърлено от двамата основни американски преговарящи – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – без да бъде отправено контрапредложение.

          Риск от ескалация

          Отказът от диалог, според Керемедчиев, означава, че напрежението между Вашингтон и Техеран навлиза в нова, по-опасна фаза.

          В последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп изостри реториката спрямо Иран, а в региона бе засилено американското военно присъствие.

          Към момента няма официално потвърждение от страна на Техеран или Вашингтон за съдържанието на подобно предложение, нито за начина, по който са протекли разговорите в Швейцария.

          Ако твърденията се окажат верни, липсата на дипломатически напредък може да засили опасенията от директна конфронтация между двете държави в Близкия изток.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Оман потвърди нови разговори между САЩ и Иран в Женева

          Красимир Попов -
          Срещата идва на фона на засилено американско военно присъствие в региона
          Икономика

          ЕС готви замразяване на търговската сделка със САЩ заради „митнически хаос“

          Георги Петров -
          Магистратите постановиха, че Тръмп е превишил правомощията си, като е използвал закон за извънредно положение за налагане на мита срещу десетки държави
          Война

          Песков: Русия ще насочи ядрени оръжия към Естония, ако приеме ракети на НАТО

          Георги Петров -
          Дипломатът посочи, че Талин е готов за такава стъпка, ако НАТО я сметне за необходима според отбранителните планове на Алианса
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions