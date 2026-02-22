Иран с неочаквано щедро предложение към САЩ в Швейцария, но без отговор от Вашингтон

Иран е отправил „много необичайно щедро предложение“ към САЩ по време на преговорите в Швейцария, твърди международният анализатор Милен Керемедчиев в свой коментар в социалните мрежи. По думите му предложението е било отхвърлено без контраоферта от американските представители, което доближава двете страни до пряк военен сблъсък.

Според изложената от Керемедчиев информация Техеран е предложил шест конкретни стъпки:

Първо, замразяване на обогатяването на уран за срок от три години, след което използваният материал да не надвишава 3,6% обогатяване – ниво, характерно за гражданска ядрена програма.

Второ, претопяване на наличните количества обогатен уран под контрол на САЩ или транспортирането им в Русия.

Трето, ангажимент балистичните ракети да бъдат използвани единствено за отбранителни цели.

Четвърто, публично прекратяване на оспорването на съществуването на Израел.

Пето, спиране на военната и финансова помощ за всички палестински движения.

Шесто, въвеждане на 5-процентна комисионна за САЩ върху всички ирански петролни продажби, изплащана чрез швейцарски посредници.

По информацията в публикацията, предложението е било отхвърлено от двамата основни американски преговарящи – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър – без да бъде отправено контрапредложение.

Риск от ескалация

Отказът от диалог, според Керемедчиев, означава, че напрежението между Вашингтон и Техеран навлиза в нова, по-опасна фаза.

В последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп изостри реториката спрямо Иран, а в региона бе засилено американското военно присъствие.

Към момента няма официално потвърждение от страна на Техеран или Вашингтон за съдържанието на подобно предложение, нито за начина, по който са протекли разговорите в Швейцария.

Ако твърденията се окажат верни, липсата на дипломатически напредък може да засили опасенията от директна конфронтация между двете държави в Близкия изток.