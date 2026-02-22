„Ислямска държава“ призова за война срещу новите сирийски власти

Терористичната организация Ислямска държава (ИД) призова своите бойци да се изправят срещу новите сирийски власти в първото аудио съобщение на говорителя ѝ от близо две години.

- Реклама -

В записа, разпространен онлайн, говорителят Абу Худайфа ал-Ансари заявява, че членовете на групировката в Сирия трябва да направят борбата срещу „новия сирийски режим с неговото светско правителство и национална армия“ свой основен приоритет.

Първо послание от януари 2024 г.

Последното аудио изявление на ал-Ансари беше през януари 2024 г., когато той призова поддръжниците на ИД да извършват нападения срещу евреи по света като отмъщение за израелските действия в Газа.

Новото обръщение идва на фона на политическите промени в Сирия след свалянето на дългогодишния лидер Башар ал-Асад през декември 2024 г.

Новите власти и опитът за дистанциране

След смяната на властта новото ръководство в Дамаск, чиито представители в миналото са имали връзки с Ал Кайда, се опитва да се дистанцира от радикалния си имидж и да представи по-умерен политически курс.

През миналата година Сирия се присъедини към водената от САЩ международна коалиция срещу ИД и започна да координира операции срещу остатъчните клетки на групировката в страната.

Призивът на ИД за ескалация подчертава, че въпреки териториалната си загуба през последните години, организацията продължава да търси възможности за възраждане чрез нестабилността в региона.