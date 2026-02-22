НА ЖИВО
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоВойна

          „Ислямска държава“ призова за война срещу новите сирийски власти

          В първо аудио послание от две години говорителят на групировката настоя бойците да се изправят срещу „светското правителство“ в Дамаск

          22 февруари 2026 | 00:28 30
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Сподели
          Терористичната организация Ислямска държава (ИД) призова своите бойци да се изправят срещу новите сирийски власти в първото аудио съобщение на говорителя ѝ от близо две години.

          В записа, разпространен онлайн, говорителят Абу Худайфа ал-Ансари заявява, че членовете на групировката в Сирия трябва да направят борбата срещу „новия сирийски режим с неговото светско правителство и национална армия“ свой основен приоритет.

          Първо послание от януари 2024 г.

          Последното аудио изявление на ал-Ансари беше през януари 2024 г., когато той призова поддръжниците на ИД да извършват нападения срещу евреи по света като отмъщение за израелските действия в Газа.

          Новото обръщение идва на фона на политическите промени в Сирия след свалянето на дългогодишния лидер Башар ал-Асад през декември 2024 г.

          Новите власти и опитът за дистанциране

          След смяната на властта новото ръководство в Дамаск, чиито представители в миналото са имали връзки с Ал Кайда, се опитва да се дистанцира от радикалния си имидж и да представи по-умерен политически курс.

          През миналата година Сирия се присъедини към водената от САЩ международна коалиция срещу ИД и започна да координира операции срещу остатъчните клетки на групировката в страната.

          Призивът на ИД за ескалация подчертава, че въпреки териториалната си загуба през последните години, организацията продължава да търси възможности за възраждане чрез нестабилността в региона.

