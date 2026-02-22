Канада спечели олимпийското злато в кърлинга

Канада спечели олимпийското злато в турнира по кърлинг за мъже в Милано Кортина 2026 с победа с 8:7 срещу Великобритания и се завърна на върха в дисциплината за първи път от Сочи 2014. Тогава „Кленовите листа“ победиха същия съперник, водени от същия капитан – Брад Джейкъбс.

Канада вече има четири олимпийски титли в мъжкия кърлинг и е с по три повече от всеки друг отбор. Британците остават с единственото си злато от Игрите в Шамони 1924, след които кърлингът бе аут от олимпийската програма за цели 64 години.

Британците водеха дълго време в мача след серия от удари на капитана Брус Моуат и неговите съотборници, достойни за най-добри отигравания на турнира. Резултатът бе 6:5 преди деветия енд, когато дойде времето на Канада и 40-годишния Джейкъбс. Той стреля за четири точки и въпреки че единият камък излезе с малко от кръговете след изчистването на британския, канадците поведоха с 8:6 при чукче за Великобритания в последния редовен енд на финала.

В десетата част мачът опря до допълнителен енд или злато за Канада. Моуат пробва да избие два канадски камъка от кръговете, но единият от тях остана вътре и по този начин британците записаха само една точка, с която загубиха мача. Така, със същия скип, те останаха отново на второто място след сребърните медали от Пекин 2022, където загубиха от Швеция.

Швейцария спечели бронзовите отличия с победа над Норвегия с 9:1 в петък. В неделя от 12:05 българско време Швейцария и Швеция ще играят за титлата при дамите, а по-рано днес Канада спечели бронза.