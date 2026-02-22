Карло Анчелоти: Модрич, Кроос и Каземиро имат качества за треньори

Старши треньорът на Реал Мадрид Карло Анчелоти високо оцени легендите на клуба – Лука Модрич, Тони Кроос и Каземиро, като потенциални бъдещи треньори.

Говорейки по Universo Valdano на Movistar Plus по време на представянето на новата си книга El Sueño, Анчелоти подчерта тактическите познания на играчите и тяхното разбиране за играта.

Той отдаде дължимото на тяхното лидерство и скромност, които са помогнали за интегрирането на млади звезди като Винисиус Жуниор, Родриго, Валверде и Едуардо Камавинга след завръщането му през 2021 година.

„Те нямат его. Виждат в младите играчи възможност отново да победят“, каза той, добавяйки, че и тримата притежават уменията, необходими за успех в ролята на треньори.