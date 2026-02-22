Кошмарен старт на сезона за Меси

Лионел Меси и Интер Маями започната с кошмарна загуба защитата на титлата си в МЛС. „Чаплите“ отстъпиха с 0:3 при гостуването си на ФК Лос Анджелис. Срещата се игра пред 77 000 зрителите, втората най-голяма посещаемост на двубой в историята на шампионата.

Бившият капитан на Тотнъм Хьон Мин Сон направи асистенция за гола, с който Давид Мартинес откри резултата в 38-ата минута. Денис Буанга удвои в 73-ата, а в добавеното време на срещата подаде за попадението на Нейтън Ордаз.

Лионел Меси, който пропусна мачове от предсезонната подготовка заради контузия игра цял мач. В един момент влезе в пререкание с Райън Портоуз от домакините.

В петък (27 февруари) на Интер Маями предстои контрола срещу еквадорския Индепендиенте дел Вале, а след това на 3 март „чаплите“ гостуват на Орландо Сити в дерби на щата Флорида.