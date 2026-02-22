НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Кошмарен старт на сезона за Меси

          ФК Лос Анджелис с класически успех срещу шампиона на МЛС

          22 февруари 2026 | 10:56 100
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лионел Меси и Интер Маями започната с кошмарна загуба защитата на титлата си в МЛС. „Чаплите“ отстъпиха с 0:3 при гостуването си на ФК Лос Анджелис. Срещата се игра пред 77 000 зрителите, втората най-голяма посещаемост на двубой в историята на шампионата.

          - Реклама -
            
            

          Бившият капитан на Тотнъм Хьон Мин Сон направи асистенция за гола, с който Давид Мартинес откри резултата в 38-ата минута. Денис Буанга удвои в 73-ата, а в добавеното време на срещата подаде за попадението на Нейтън Ордаз.

          Лионел Меси, който пропусна мачове от предсезонната подготовка заради контузия игра цял мач. В един момент влезе в пререкание с Райън Портоуз от домакините.

          В петък (27 февруари) на Интер Маями предстои контрола срещу еквадорския Индепендиенте дел Вале, а след това на 3 март „чаплите“ гостуват на Орландо Сити в дерби на щата Флорида.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          ЦСКА е съвсем близо до Факундо Родригес

          Станимир Бакалов -
          То ще стане на по-висока стойност заради новия контракт на централния защитник с досегашния му клуб”, пише медията от южноамериканската страна
          Спорт

          ПСЖ обратно на върха след класика срещу Метц

          Станимир Бакалов -
          Парижани не оставиха никакво съмнение
          Спорт

          Атлетико Мадрид задълбочи кризата в Еспаньол

          Станимир Бакалов -
          Крайният резултат оформи Експосито с хубав удар от границата на наказателното поле
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions