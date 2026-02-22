Левски с ключов обрат срещу ЦСКА 1948

ЦСКА 1948 допусна обрат и загуби от Левски с 1:3 в мач от 22 кръг на efbet Лига. С победата си „сините“ дръпнаха на върха с 10 точки пред Лудогорец, който утре гостува на Ботев в Пловдив. Домакините поведоха с гол на Хосе Мартинес (6), но в 35-ата минута останаха с човек по-малко след втори жълт и червен картон за Адама Траоре. Гостите пък се възползваха от числения си превес и стигнаха до успеха с попадения на Мазир Сула (43), Армстронг Око-Флекс (58) и Хуан Переа (89), а още един гол за тях на Радослав Кирилов в 80-ата минута не бе зачетен заради засада.

„Сините“ имаха териториално преимущество в началото, но въпреки това домакините удариха в 6-ата минута, когато Лаша Двали пусна дълго подаване към границата на наказателното поле и там Хосе Карлос Мартинес овладя топката, след което я прати в горния ляв ъгъл на Светослав Вуцов за 1:0.

Левски имаше чудесен шанс в 16-ата минута, когато Мартинес изчисти с глава в наказателното поле, но насочи топката на пътя на Акрам Бурас, който стреля от воле и Петър Маринов се хвърли и улови. Две минути след това Мустафа Сангаре се извиси в наказателното поле и засече с глава центриране отдясно на Алдаир. Маринов спаси, след което топката рикошира в лявата греда.

В 35-ата минута Адама Траоре изпусна Евертон Бала, който връхлиташе по лявото крило и го фаулира, а Радослав Гидженов показа жълт картон на защитника, който бе втори за него от началото на мача и така ЦСКА 1948 остана с 10 души на терена. При последвалия пряк свободен удар защитата на домакините изчисти, но Майкон стреля от дистанция. Маринов спаси, но се стигна до добавка, която обаче бе неточна.

С човек повече на терена Левски натисна и изравни в 43-ата минута. Евертон Бала получи топката вдясно от вратата на домакините. Последва нещо между изстрел и остър пас, при който Мазир Сула се втурна при далечната греда и довкара топката в мрежата. Попадението първоначално не бе зачетено и ВАР се намеси, за да прегледа ситуацията, след което Гидженов посочи центъра и резултатът стана 1:1.

Гостите натиснаха след почивката и пропуски направиха Мустафа Сангаре и Алдаир, които не намериха целта. „Сините“ обаче материализираха превъзходството си в 58-ата минута, когато Гашпер Търдин намери Майкон на лявото крило и той центрира ниско в наказателното поле. Армстронг Око-Флекс пък се измъкна зад Андре Хофман и вкара с удар отблизо за 1:2. След няколко минути преглеждане с ВАР попадението остана, тъй като Хофман бе покрил засадата на Око-Флекс.

Играчите на Хулио Веласкес продължиха да контролират събитията на терена и в 80-ата минута защитата на домакините отново се пропука. Майкон намери Радослав Кирилов с прехвърлящ пас и влезлият като резерва национал пусна топката покрай Петър Маринов право в мрежата на бившия си отбор, но голът не бе зачетен заради засада.

Седем минути след това се стигна до нова дискусионна ситуация. Радослав Кирилов получи пас от Бурас и нахлу в наказателното поле, където бе фаулиран от Медина, но дузпа не бе отсъдена, тъй като крилото на Левски бе в засада. В 89-ата минута Майкон направи пореден страхотен пробив отляво и след комбинация с Евертон Бала намери резервата Хуан Переа, който мушна топката между краката на Петър Маринов, оформяйки крайното 1:3.

След успеха си Левски има 53 точки на върха. ЦСКА 1948 заема четвъртата позиция с 40 точки.