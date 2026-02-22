НА ЖИВО
          Левски влиза в битката с ЦСКА 1948 с новия защитник

          Голямата новина в лагера на "сините" е успешното картотекиране на новото попълнение Стипе Вуликич

          22 февруари 2026 | 12:10
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Група от 20 футболисти определи старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес за мача от 22-ия кръг на Първа лига срещу „ЦСКА 1948“. Двубоят на стадион „Витоша“ в Бистрица е в неделя, 22 февруари от 16:45 часа.

          - Реклама -
            
            

          Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.

