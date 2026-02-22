Ливърпул надви Нотингам в последните секунди

Ливърпул стигна до трудна победа с 1:0 като гост на Нотингам Форест в мач от 27-ия кръг на английската Висша лига. Алексис Мак Алистър (90+7) се превърна в герой за мърсисайдци, които се изравниха с Челси и Манчестър Юнайтед на четвъртото място с по 45 точки, но изостават и от двата отбора по голова разлика.

Ливърпул не изигра най-добрия си мач и проблемите започнаха от загрявката, когато Флориан Виртц се контузи и бе заменен от Къртис Джоунс.

Липсата на креативност бе видима и мърсисайдци стигнаха само до един точен удар за 90 минути, а негов автор бе именно Джоунс. Драмата бе след края на редовното време. Мак Алистър вкара фантастичен гол и той бе отменен заради игра с ръка, но в седмата минута на добавеното време той се реваншира. Върджил ван Дайк свали центриране пред вратата и халфът се разписа за крайното 1:0.

В по-голямата част на мача Форест бе по-добрият отбор и това важи най-вече за първите двадесетина минути. Домакините обаче направиха четири пропуска и така и не стигнаха до попадение, а вместо това допуснаха 14-а загуба. Тя ги остава на две точки над Уест Хем, който е първи под чертата на изпадащите.

Драма имаше и на „Селхърст Парк“, където Еван Гесан се разписа в 90-ата минута и донесе победа на Кристъл Палас с 1:0 срещу Уулвърхемптън. Така лондончани се изкачиха на 13-о място в класирането с 35 точки и една по-малко от Нюкасъл и Съндърланд.

Раул Хименес отбеляза два гола, а Алекс Иуоби добави един и Фулъм спечели с 3:1 срещу Съндърланд в друг мач от неделната програма. Фулъм се изкачи на десето място и с една пред днешния си съперник.