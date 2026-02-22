Манчестър Сити увеличи напрежение върху Арсенал

Манчестър Сити спечели домакинството си на Нюкасъл от 27-ия кръг на Висшата лига с 2:1 с две попадения на Нико О’Райли. С успеха „гражданите“ се доближиха на две точки от лидера Арсенал, който в неделя играе в Тотнъм в дерби на Северен Лондон. „Джордитата“ са десети с 36 точки.

Манчестър Сити поведе в резултата 14-ата минута. Ерлинг Холанд спечели битка във въздуха и отклони към Омар Мармуш, който подаде към Нико О’Райли. Бранителят се разписа с удар от границата на пеналтерията.

Нюкасъл отговори с изстрел на Антъни Гордън три минути по-късно. Джанлуиджи Донарума отрази опита на крилото. Секунди след това опасността бе пред другата врата, като Поуп спаси изпълнение на Мармуш.

„Свраките“ изравниха в 22-ата минута. Люис Хол стреля от дистанция, получи се рикошет, който заблуди Донарума.

Само пет минути по-късно „гражданите“ възстановиха аванса си. Холанд центрира, а отново О’Райли бе на точното място. Този път той отбеляза с глава.

В 42-ата минута Дан Бърн прати топката в мрежата на Донарума, но бе в положение на засада.

Три минути след това Холанд стреля неточно от ръба на наказателното поле. В добавеното време на първата част и Мармуш не успя да вкара трети гола за тима на Пеп Гуардиола.

10 минути след началото на втората част опит на Антоан Семеньо премина над напречната греда. В 64-ата минута Поуп се намеси спокойно при удар на ганаеца.

В следващите минути борбата се водеше предимно в центъра, без да има сериозни положения пред двете врати.

В добавеното време на двубоя Поуп отрази изстрели на Холанд и Фил Фодън. Нюкасъл имаше шанс да изравни, но Донарума се намеси при изстрел на Харви Барнс.