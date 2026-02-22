НА ЖИВО
          Манолов: Технически нов бюджет е възможен, но липсва политическо съгласие

          22 февруари 2026 | 11:42 230
          „Технически е възможно да бъде приет нов бюджет, но за това трябва да има широко политическо съгласие“, заяви Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“.

          Манолов предупреди, че предизборните упражнения по популизъм в Народното събрание рядко водят до полезни дългосрочни резултати. „Тази бира сме я пили и тя не е от най-вкусните – тогава, когато преди избори се започва упражнение по популизъм всестранно в НС, резултатите не са от най-добрите“, каза той.

          Относно увеличението на бюджетните заплати Манолов посочи:

          „На няколко места това се е случило с всичките неудобства. Тези средства, които са отпуснати – 5%, няма как да доведат до 5-процентно увеличение на заплатите, най-малкото заради ръста на МРЗ и заради недостатъците на системата за разпределение на средствата в бюджетния сектор, която трябва да бъде коригирана.“

          По думите му служебното правителство може по някакъв начин да влияе върху доходите на хората, но не е ясно дали ще поиска да го направи: „За такива неща се иска смелост и отдаденост, каквито не се привиждат в едно служебно правителство.“ Той отбеляза също, че цените вече са наравно с останалите, но това не се е отразило върху заплатите, което ще създава напрежение сред населението.

