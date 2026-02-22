Масирана руска атака срещу Украйна дни преди годишнината от инвазията

Русия изстреля 50 ракети и 297 дрона срещу Украйна, като удари енергийна и железопътна инфраструктура, както и жилищни сгради, само два дни преди четвъртата годишнина от началото на пълномащабната инвазия на 24 февруари 2022 г.

- Реклама -

Според украинските военновъздушни сили 33 ракети и 274 дрона са били свалени, но част от ударите са причинили сериозни щети и жертви.

Президентът Володимир Зеленски заяви:

„Москва продължава да инвестира в удари, а не в дипломация. Основната цел на нападението беше енергийният сектор. Обикновени жилищни сгради също бяха повредени, както и железопътната инфраструктура.“

Жертви в Киев и околностите

В столицата Киев и околните райони нощните удари в неделя са убили един човек и са ранили десетки, сред които четири деца, съобщи националната полиция.

В предградието Софиевска Борщагивка спасители претърсваха останките на напълно разрушена двуетажна къща.

48-годишната Оля разказва:

„Чувствах как сградата се разтърсваше. Ясно беше, че е удар, и силата на експлозията беше голяма.“

Друг жител, Антон, подчерта:

„Тук живеят само хора – училища, детски градини, частни къщи – така че със сигурност не е свързано с военни обекти.“

От руската страна армията заяви, че е извършила „масирана атака срещу обекти, използвани от украинската армия“, като твърди, че всички цели са били поразени.

Удари по енергетиката и тревога в Полша

Министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че потребители в шест източни и югоизточни области са останали без електричество след атаките.

Руското бомбардиране, включващо балистични и крилати ракети, доведе до повишена бдителност и в съседни държави. Полските власти обявиха, че са вдигнали изтребители, след като са засекли руски далекобойни авиационни удари близо до украинската граница.

Експлозия в Лвов – „акт на тероризъм“

В западния град Лвов експлозия разтърси централен магазин около полунощ. Загина полицайка, а 25 души бяха ранени, след като служители реагирали на сигнал за кражба.

Кметът Андрий Садовий заяви:

„Това очевидно е акт на тероризъм.“

Във вечерното си обръщение Зеленски допълни:

„Беше наистина терористична атака, цинична и жестока. Имаше две експлозии – втората, когато спешните служби пристигнаха на мястото. Извършителите бяха набрани през Telegram. Атаката беше организирана от Русия.“

По-късно бе задържана украинка, заподозряна за извършване на бомбеното нападение, като разследването продължава.

Геополитически фон и напрежение около „Дружба“

Интензивният обстрел съвпадна със заявлението на Унгария, че ще блокира нов пакет санкции на ЕС срещу Русия, ако Украйна не възобнови ключовия нефтопровод „Дружба“. Киев твърди, че съоръжението е било повредено през януари при руски удари.

Междувременно Москва продължава да контролира близо една пета от украинската територия, като настъплението ѝ е съсредоточено основно в източния регион Донбас.

Зеленски подчерта, че страната му „определено не губи“ войната и съобщи, че украинските сили са възстановили около 300 квадратни километра територия при последни контраудари.

Съединените щати продължават да посредничат в опити за прекратяване на бойните действия, но засега без пробив.