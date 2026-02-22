НА ЖИВО
          Майкон: Увереността и доверието в нас се покачват

          Доволен съм, че помогнах на отбора с двете асистенции, заяви защиникът

          22 февруари 2026 | 19:11
          Един от героите за Левски Майкон, който бе избран за Играч на мача при победата на “сините” с 3:1 като гост на ЦСКА 1948 от 22 кръг на efbet Лига, бе щастлив след успеха в Бистрица. 

          “Три много важни точки, много съм щастлив за победата, доволен съм, че помогнах на отбора с двете асистенции. Продължаваме фокусирани върху основната си цел”, започна крайният бранител, записал две асистенции. 

          “Ние не трябва да разсъждаваме много колко тежък е терена. Трябва да сме фокусирани и да дадем най-доброто от себе си. Независимо от терена, трябва винаги да показваме нашата игра и да се опитваме да спечелим. Това, което харесвам, е да играя добре, защото това ме прави щастлив. И головете, и асистенциите са важни. В крайна сметка винаги е добре да помагаш на отбора”, отговори той на въпрос кое предпочита – головете или асистенциите. 

          “Разбира се, увереността и доверието в нас се покачват. Именно с тях може да покажем най-доброто от себе си”, завърши Майкон.

