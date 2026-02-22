Медии: Лидерът на картела CJNG Немесио Осегера е убит при операция на армията в Мексико

Мексиканската армия е убила лидера на мощния наркокартел CJNG Немесио Осегера, известен като „Ел Менчо“, съобщиха няколко мексикански медии в неделя. До момента обаче няма официално потвърждение от правителството.

Осегера е бил обявен за убит от вестниците „Ел Универсал“ и „Реформа“, както и от телевизионната мрежа Televisa.

Немесио Осегера бе смятан за един от най-издирваните наркобосове в света. САЩ предлагаха награда от 15 милиона долара за информация, водеща до залавянето му.

Насилие в Халиско

По-рано въоръжени лица подпалиха автомобили и камиони в западния щат Халиско, блокирайки ключови пътища в отговор на операция по сигурността в региона.

Щатът Халиско е бастион на Картел Халиско Нова генерация (CJNG) – една от най-мощните и насилствени престъпни организации в Мексико, която се занимава с трафик на наркотици, включително фентанил и метамфетамини, към САЩ.

Очакване на официална позиция

Липсата на официално изявление от мексиканските власти засилва спекулациите около съдбата на Осегера. Ако смъртта му бъде потвърдена, това би представлявало сериозен удар срещу CJNG, но експерти предупреждават, че подобни операции често водят до вътрешни борби за власт и нова вълна от насилие.

Очаква се правителството в Мексико да даде официална информация през следващите часове.