НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Мелони и Макрон отложиха срещата на върха в Тулуза за юни

          Мелони е поискала пренасрочване на събитието за периода след срещата на Г-7 в Евиан ле Бен

          22 февруари 2026 | 11:18 410
          Снимка: Teresa Suarez / БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Италианският премиер Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон отложиха планираната за началото на април среща на върха в Тулуза. Новината съобщи френски дипломат пред Politico, а информацията бе потвърдена първоначално от италианския вестник Il Sole 24 Ore.

          - Реклама -
            
            

          Мелони е поискала пренасрочване на събитието за периода след срещата на Г-7 в Евиан ле Бен, която ще се проведе между 15 и 17 юни. Искането е отправено на 12 февруари по време на събитие в Белгия, уточни дипломатът.

          Източникът изключи връзка между промяната в графика и споровете между двамата лидери от последните дни. Франция и Италия не са провеждали двустранна среща на високо ниво от 2020 г., когато премиер бе Джузепе Конте. Форумът в Тулуза трябваше да бъде първият след подписването на Квириналския договор и избирането на Мелони.

          Напрежението между Париж и Рим се повиши, след като Макрон разкритикува коментар на италианския премиер относно убийството на крайнодесния активист Куентин Деранк в Лион. Мелони определи случая като „рана за цяла Европа“.

          Тя заяви, че е „изненадана“ от реакцията на Макрон и отрече намерения за намеса във вътрешните работи на Франция. Мелони припомни изявления на френското правителство за наблюдение на върховенството на закона в Италия непосредствено след изборната ѝ победа.

          Междувременно се наблюдава сближаване между Рим и Берлин. Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц проведоха среща в Рим миналия месец, където защитиха икономическа програма с фокус върху търговията, различна от френския натиск за правила „Произведено в Европа“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Джон Хийли: Искам да пратя британски войски в Украйна, но само след мир

          Георги Петров -
          Хийли изрази надежда 2026 г. да бъде годината, в която войната ще приключи
          Война

          Пожар в небостъргач след атака: експлозии разтърсиха Киев

          Пламена Ганева -
          Жилищен небостъргач в Киев е бил повреден при руска атака, а на покрива му е избухнал пожар; има най-малко двама ранени, съобщават украинските власти.
          Политика

          Фридрих Мерц поиска общ отговор на ЕС срещу новите американски мита

          Георги Петров -
          Франция също настоява за единна реакция на Брюксел
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions