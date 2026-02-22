Италианският премиер Джорджа Мелони и френският президент Еманюел Макрон отложиха планираната за началото на април среща на върха в Тулуза. Новината съобщи френски дипломат пред Politico, а информацията бе потвърдена първоначално от италианския вестник Il Sole 24 Ore.

- Реклама -

Мелони е поискала пренасрочване на събитието за периода след срещата на Г-7 в Евиан ле Бен, която ще се проведе между 15 и 17 юни. Искането е отправено на 12 февруари по време на събитие в Белгия, уточни дипломатът.

Източникът изключи връзка между промяната в графика и споровете между двамата лидери от последните дни. Франция и Италия не са провеждали двустранна среща на високо ниво от 2020 г., когато премиер бе Джузепе Конте. Форумът в Тулуза трябваше да бъде първият след подписването на Квириналския договор и избирането на Мелони.

Напрежението между Париж и Рим се повиши, след като Макрон разкритикува коментар на италианския премиер относно убийството на крайнодесния активист Куентин Деранк в Лион. Мелони определи случая като „рана за цяла Европа“.

Тя заяви, че е „изненадана“ от реакцията на Макрон и отрече намерения за намеса във вътрешните работи на Франция. Мелони припомни изявления на френското правителство за наблюдение на върховенството на закона в Италия непосредствено след изборната ѝ победа.

Междувременно се наблюдава сближаване между Рим и Берлин. Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц проведоха среща в Рим миналия месец, където защитиха икономическа програма с фокус върху търговията, различна от френския натиск за правила „Произведено в Европа“.