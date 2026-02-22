Мерц ще търси общ европейски фронт срещу новите мита на САЩ преди срещата си с Тръмп

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че ще проведе консултации с европейските партньори за изработване на общ отговор на новите американски мита преди посещението си във Вашингтон, където ще се срещне с президента Доналд Тръмп, предаде АФП.

„Ще имаме много ясна европейска позиция по този въпрос, защото митническата политика е от компетентността на Европейския съюз, а не на отделните държави членки“, подчерта Мерц.

„След малко повече от седмица ще бъда във Вашингтон и ще отида там с обща европейска позиция.“

Ново увеличение на митата

На 20 февруари Тръмп наложи допълнително 10-процентно мито върху вноса в САЩ, след като Върховен съд на Съединените щати отмени значителна част от мащабните тарифни мерки, въведени година по-рано.

Ден по-късно американският президент обяви, че увеличава ставката до 15 процента, което предизвика нова вълна от тревоги сред европейските износители.

„Разделението на властите функционира“

Мерц отбеляза, че въпреки напрежението около митата, решението на американския Върховен съд носи положителен сигнал.

„За мен има успокояващ елемент във вчерашното решение на Върховния съд: разделението на властите в САЩ изглежда все още функционира. Това е добра новина“, заяви той.

Канцлерът изрази надежда, че германските износители в бъдеще ще се сблъскват с по-ниски търговски бариери, но подчерта, че всяка реакция на Европа ще бъде координирана на ниво ЕС.

Предстоящата среща между Мерц и Тръмп се очаква да бъде ключов тест за трансатлантическите икономически отношения на фона на нарастващото търговско напрежение.