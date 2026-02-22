НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Михов: Три години хора от подземния свят ме държаха като заложник и рекетираха

          В продължение на близо три години, той е бил жертва на човек от подземния свят

          22 февруари 2026 | 12:50 350
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Футболният функционер Валентин Михов направи разтърсващо признание по NOVA за „Събуди се“. Той сподели за изключително труден период, тъй като е бил на прага между живота и смъртта.

          - Реклама -
            
            

          В продължение на близо три години, той е бил жертва на човек от подземния свят, който системно го е рекетирал за пари, заплашвайки най-близките му. Самият той е бил подлаган на физически нападения.

          За да се защити, Вальо Михов губи всичко, което притежава, и е претърпял множество физически побои, включително счупени ребра и челюст, като дори е инсценирал нападение пред дома си, за да запази достойнството си.

          “Преминах през много тежки, това ми е втори живот. Бях на прага между живота и смъртта. Попаднах на хора от подземния свят. Използваха добрината ми… 3 години ме държаха като заложник и рекетираха. Плащах, продавах си офиса, продавах си колата, всичко, за да не докосват внучките ми“, разкри Михов.

          „Когато ме пребиха през 2020 година, това не беше свързано с БФС конгрес. Казах, че съм падал от стълба, защото имах достойнство. Ако този човек беше останал жив, нямаше да имаше интервю с мен. Нямаше да бъда между живите. Дотам бях стигнал.”

          Той разказва за отчаяните си опити да намери помощ от институциите в България и в чужбина, но без успех, докато накрая е оцелял благодарение на “случайната” смърт на своя насилник.

          „Който ме виждаше, аз постоянно бях дегизиран. Искаха пари. Той ги даваше на определени хора. И му даваха лихва. И той без един ден трудов стаж беше богат човек. Системен тормоз за пари. Продължи около 2 години и 8-9 месеца. Близо 3. Ако този човек беше останал жив, нямаше да има интервю с мен. Нямаше да бъда между живите. До там бях стигнал. Но… Случайността… Този горе ли ми помогна? Така стана, че почина. Паднал на глава, удар ли имал. Но той… Лош човек. Къде ли не ходих. Но през всички институции съм минал. Стигнах и до извън България да определени хора“, каза още той.

          „Това, през което съм преминал, е било адът? Повече. На никого, дори на най-големия си враг, не го пожелавам“, коментира Михов.

          Този адски период го е променил дълбоко, правейки го по-предпазлив и затворен в отношенията си, но въпреки всичко той продължава да се стреми към доброто, като същевременно изразява тревога от нарастващото озлобление и липсата на етика и уважение в обществото.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Германки с титла в бобслея

          Станимир Бакалов -
          Нолте и Леви бяха с класа над останалите си съпернички
          Спорт

          Левски влиза в битката с ЦСКА 1948 с новия защитник

          Станимир Бакалов -
          Двубоят на стадион „Витоша“ в Бистрица е в неделя, 22 февруари от 16:45 часа
          Спорт

          ЦСКА 1948 почисти терена в Бистрица

          Станимир Бакалов -
          По програма срещата трябва да започне в 16:45 часа в Бистрица
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions