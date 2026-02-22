Михов: Три години хора от подземния свят ме държаха като заложник и рекетираха

Футболният функционер Валентин Михов направи разтърсващо признание по NOVA за „Събуди се“. Той сподели за изключително труден период, тъй като е бил на прага между живота и смъртта.

В продължение на близо три години, той е бил жертва на човек от подземния свят, който системно го е рекетирал за пари, заплашвайки най-близките му. Самият той е бил подлаган на физически нападения.

За да се защити, Вальо Михов губи всичко, което притежава, и е претърпял множество физически побои, включително счупени ребра и челюст, като дори е инсценирал нападение пред дома си, за да запази достойнството си.

“Преминах през много тежки, това ми е втори живот. Бях на прага между живота и смъртта. Попаднах на хора от подземния свят. Използваха добрината ми… 3 години ме държаха като заложник и рекетираха. Плащах, продавах си офиса, продавах си колата, всичко, за да не докосват внучките ми“, разкри Михов.

„Когато ме пребиха през 2020 година, това не беше свързано с БФС конгрес. Казах, че съм падал от стълба, защото имах достойнство. Ако този човек беше останал жив, нямаше да имаше интервю с мен. Нямаше да бъда между живите. Дотам бях стигнал.”

Той разказва за отчаяните си опити да намери помощ от институциите в България и в чужбина, но без успех, докато накрая е оцелял благодарение на “случайната” смърт на своя насилник.

„Който ме виждаше, аз постоянно бях дегизиран. Искаха пари. Той ги даваше на определени хора. И му даваха лихва. И той без един ден трудов стаж беше богат човек. Системен тормоз за пари. Продължи около 2 години и 8-9 месеца. Близо 3. Ако този човек беше останал жив, нямаше да има интервю с мен. Нямаше да бъда между живите. До там бях стигнал. Но… Случайността… Този горе ли ми помогна? Така стана, че почина. Паднал на глава, удар ли имал. Но той… Лош човек. Къде ли не ходих. Но през всички институции съм минал. Стигнах и до извън България да определени хора“, каза още той.

„Това, през което съм преминал, е било адът? Повече. На никого, дори на най-големия си враг, не го пожелавам“, коментира Михов.

Този адски период го е променил дълбоко, правейки го по-предпазлив и затворен в отношенията си, но въпреки всичко той продължава да се стреми към доброто, като същевременно изразява тревога от нарастващото озлобление и липсата на етика и уважение в обществото.