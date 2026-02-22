НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Милан абдикира от гонитбата с Интер

          Парма счупи зъбите на халф, направи услуга на Интер и нанесе втора загуба на "росонерите"

          22 февруари 2026 | 21:16 170
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Милан загуби с 0:1 от Парма на „Сан Сиро“ след много дискусионен гол на Мариано Тройло към края на мача. Голът първо бе отменен заради фал в атака, а впоследствие признат след ВАР преглед от Марко Пичинини. С тази загуба хората на наказания Макс Алегри останаха на 10 точки от водача в Серия А – Интер. „Нерадзурите“ са с 64 точки, „росонерите“ с 54. За Милан поражението е първо в италианския шампионат от август месец насам – 24 мача.

          - Реклама -
            
            

          В първата си атака Матео Пелегрино обстрелва вратата на Майк Менян от воле, а френският страж спаси брилянтно. След още няколко минути Рубен Лофтъс-Чийк се сблъска жестоко с вратаря Едоардо Корви и бе изнесен на носилка, а от „Gazzetta dello Sport“ информираха, че англичанинът е със счупени зъби. Ардон Яшари влезе на мястото му и нанесе първия изстрел за „росонерите“ по земя – Корви спаси.

          Последваха силни минути за „росонерите“. Корви парира удари на Пулишич и Яшари, а малко след това и Рафаел Леао не сполучи с глава. Корви спря американеца и с негов опит от малък ъгъл. Преди почивката се изви вихрушка пред вратата на „дуковете“, които така и не допуснаха гол.

          След почивката Адриен Рабио започна с пропуските, а Пулишич ги продължи. Капитан Америка се озова на полупразна врата след единоборство между вратаря Корви и излезлия сам срещу него Леао. Пулишич не успя да отбележи.

          След 64 минути игра и лявата греда спря Милан. Рафаел Леао я разтресе с удар от въздуха.

          Парма смълча „Сан Сиро“ десетина минути преди края. Мариано Тройло вкара в мрежата на „Дявола“, надскачайки, но и подпирайки с ръце Давиде Бартезаги. Първоначално съдията Марко Пичинини не призна попадението, но след консултация с ВАР промени решението си, а „дуковете“ избухнаха – 0:1.

          В самия край на мача Никлас Фюлкруг се размина с изравнителен гол, стреляйки встрани от вратата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Тежка загуба за Гьозтепе и Мъри Стоилов от Бешикташ

          Станимир Бакалов -
          След тежкото крушение Стоилов и компания остават с 41 точки и се свлякоха на 5-ата позиция
          Спорт

          Цървена звезда разгроми Партизан с 3:0

          Станимир Бакалов -
          Това се оказа ключов момент от 178-ото дерби на Сърбия, защото малко след това падна третият гол за домакините, дело на Александър Катай
          Спорт

          Арсенал постави Тотнъм на колене и гледа към титлата

          Станимир Бакалов -
          За домакините Рандал Коло Муани отбеляза, като негов гол бе и отменен заради фал в атака срещу Габриел Магаляеш
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions