Министър Адемов разпореди спешна готовност на социалните служби при опасното време

Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика, разпореди на екипите на Агенция за социално подпомагане (АСП) да бъдат в пълна готовност за оказване на подкрепа на граждани, засегнати от опасното време, съобщи пресцентърът на министерството.

През последното денонощие силният вятър, дъждове и снеговалежи причиниха щети в редица региони на страната, включително наводнени дворове и приземни етажи, както и прекъсвания на електрозахранването.

Екипите на АСП са готови да окажат съдействие при временно настаняване на пострадали граждани. На място социалните служители ще консултират хората относно възможностите за финансова помощ при бедствия, предоставяни от Министерството на труда и социалната политика.

По закон хората с увредено имущество могат да получат еднократна помощ до три пъти линията на бедност – 1171 евро, а при пострадало единствено жилище – допълнително до 1550 евро.

Министър Адемов е разпоредил социалните екипи да посетят пострадалите в област Хасково, където има залети имоти, както и да осъществят контакт с възрастни и уязвими хора в Ардино, където някои села са откъснати заради покачване на нивото на река Арда в Кърджалийско.

Социалните служби следят и ситуацията в община Гълъбово заради повишеното ниво на река Соколица и са готови да реагират при необходимост и в други засегнати райони на страната.