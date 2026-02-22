Над 1500 политически затворници във Венецуела поискаха амнистия след натиск от САЩ

Повече от 1500 политически затворници във Венецуела са подали молби за амнистия по нов закон, приет под натиск от Вашингтон, съобщи АФП.

„Обработват се 1 557 случая, а стотици души, лишени от свобода, вече са освободени съгласно закона за амнистия", заяви председателят на Националната асамблея Хорхе Родригес.

Процедурата не е автоматична

Амнистията не се прилага автоматично. Всеки лишен от свобода трябва да подаде индивидуална молба до съда, който разглежда неговия случай.

На 20 февруари депутатът Хорхе Арреаса съобщи, че прокуратурата е поискала освобождаването на 379 затворници.

До момента 80 души са били освободени, като всички са били задържани в столицата Каракас, уточни Родригес, без да даде повече подробности.

Политически контекст

Временният президент Делси Родригес настояваше за приемането на закона след като пое властта след залавянето на левичарския лидер Николас Мадуро при американска военна операция на 3 януари.

Законът беше приет единодушно от Националната асамблея на 19 февруари.

Мадуро и съпругата му се намират под арест в САЩ и очакват съдебен процес по обвинения в престъпления.

Критики от опозицията

Опозиционни представители разкритикуваха новото законодателство, тъй като то съдържа изключения за определени престъпления, които според тях властите са използвали в миналото за преследване на политически опоненти.

Амнистията не се отнася за лица, съдени за „подкрепа“ или „улесняване на въоръжени или насилствени действия“ срещу суверенитета на страната от чужди сили.

Тя също така изключва служители на силите за сигурност, осъдени за дейности, свързани с „тероризъм“.

Делси Родригес отправяше подобни обвинения срещу опозиционната лидерка и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, която се надява да се завърне във Венецуела от Съединените щати.

Стотици затворници вече са били освободени условно след американската операция, довела до ареста на Мадуро, но новият закон се разглежда като по-широк опит за политическо пренареждане в страната.