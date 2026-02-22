Над 200 политически затворници във Венецуела започнаха гладна стачка

Повече от 200 политически затворници във Венецуела са започнали гладна стачка с искане за освобождаване, съобщиха техни близки, след като бе приет нов закон за масова амнистия след свалянето на бившия лидер Николас Мадуро.

Стачката е започнала в петък вечерта в затвора „Родео I“ в покрайнините на Каракас. По думите на роднини на задържаните, много от тях са изключени от обхвата на новото законодателство.

„Приблизително 214 души общо, включително венецуелци и чужденци, участват в гладната стачка“, заяви Ялитца Гарсия, тъща на задържания Науел Агустин Гало – аржентински полицай.

Спор около обхвата на амнистията

Новият закон за амнистия беше приет след политическите сътресения в страната, но съдържа изключения за определени категории престъпления, свързани с „насилствени действия“ и „заплаха за националния суверенитет“.

Семействата на затворниците твърдят, че редица политически случаи са квалифицирани по подобни обвинения, което на практика лишава задържаните от възможност за освобождаване.

Риск за здравето

Правозащитни организации изразиха тревога за здравословното състояние на участниците в стачката, особено ако протестът продължи по-дълго. До момента няма официална реакция от страна на властите относно исканията на гладно стачкуващите.

Случаят допълнително изостря напрежението около процеса на амнистия и поставя под въпрос колко широко ще бъде реалното му прилагане.