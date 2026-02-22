НА ЖИВО
          НАСА отложи мисията „Артемис 2“ до Луната заради проблем с хелия

          22 февруари 2026 | 16:03 398
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          НАСА отново отложи полета до Луната заради технически проблем с ракетата, възникнал в събота. Най-ранната възможна дата за старт на мисията „Артемис 2“ с четирима астронавти вече е през април.

          Неизправността бе установена само ден след като агенцията посочи 6 март за начало на първия пилотиран полет до спътника от над половин век. От НАСА уточниха, че е прекъснато снабдяването с хелий на горната степен на ракетата.

          Доставката на хелий е необходима за работата на двигателите и поддържането на налягането в резервоарите за гориво. Този проблем е различен от теча на водород, който по-рано наложи повторни тестове на системата.

          Според ръководителя на НАСА Джаред Айзъкман причината може да е дефектен филтър, клапан или свързващ елемент. За отстраняването на повредата 98-метровата ракета трябва да бъде върната в хангара за ремонт.

          „Ще започнем подготовката за връщане в хангара и това ще изключи възможността за изстрелване през март“, написа Айзъкман в платформата X. Следващите възможности за старт са в началото или края на април.

          Айзъкман отбеляза, че екипът работи неуморно, въпреки разочарованието от отлагането. Хелиевата система е функционирала нормално по време на генералните репетиции, но проблемът се е появил при последващи рутинни проверки.

          Екипажът, съставен от трима американци и един канадец, вече е поставен под задължителна двуседмична карантина. Планираната мисия „Артемис 2“ трябва да продължи около десет дни, като целта ѝ е проучвателна обиколка без кацане на лунната повърхност.

          Вашият коментар
