Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова заяви, че бъдещето на страната зависи от премахването на модела „Борисов – Пеевски“. В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ тя коментира политическата обстановка, отношенията с бившите си съратници и икономическите приоритети на формацията си.

- Реклама -

Нинова отбеляза, че има принос за политическото израстване на Румен Радев и Крум Зарков, но сега всички ще участват в предстоящата изборна надпревара. Тя изрази съмнение относно амбициите на бившия президент (2017–2026), като посочи, че след напускането на „Дондуков“ 2 той е декларирал отвореност към всички, включително към ГЕРБ и ПП-ДБ.

Според нея реформа в съдебната система не може да се осъществи чрез коалиции с партии от статуквото. „Няма как, влизайки в модела, да декларираш, че си против него“, подчерта Нинова и припомни отказа си да оглави парламента с подкрепата на ГЕРБ.

По отношение на БСП тя бе категорична, че в партията тече процес на „реставрация на старото“ с връщането на Сергей Станишев. Като аргументи за липсата на нов път тя посочи плоския данък, Истанбулската конвенция и сътрудничеството с ДПС.

Нинова коментира и разрива си с Крум Зарков, който определи като принципен заради ратификацията на Истанбулската конвенция. Тя уточни, че различията им са касаели защитата на децата до 18-годишна възраст и въвеждането на „така наречения трети социален пол“.

Като бивш следовател лидерът на „Непокорна България“ засегна и казуса „Петрохан“, който определи като провал на институциите и пример за тежко задкулисие. Нинова акцентира върху факта, че на едно лице са издадени разрешителни за 16 оръжия в рамките на един ден, което според нея не е случайно.

Относно предстоящите избори тя оспори социологическите проучвания, които дават преднина на субекти без ясна програма и лица. Нинова потвърди, че нейната партия ще настоява за засилена роля на държавата в енергетиката, транспорта и здравеопазването, както и за мерки срещу свръхпечалбите на банките.