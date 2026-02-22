Ню Йорк затваря улици и мостове заради очаквана мощна снежна буря

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обяви пълна забрана за пътуване в целия град преди силна снежна буря, която се очаква да удари източното крайбрежие на САЩ по-късно днес, 22 февруари.

От 21:00 часа тази вечер до 12:00 часа на 23 февруари в сила влиза извънредно положение, което затваря улиците, магистралите и мостовете на Ню Йорк за всички превозни средства – автомобили, камиони, скутери и електрически велосипеди.

„Състоянието на извънредна ситуация затваря улиците, магистралите и мостовете на Ню Йорк за всички превозни средства“, заяви Мамдани.

Изключения за спешни случаи

Забраната няма да се прилага за работници от основни сектори и за жители, които трябва да пътуват поради спешни случаи, уточни кметът.

Градските власти призоваха гражданите да останат по домовете си, да се снабдят с необходимите провизии и да следят официалните съобщения за развитието на бурята.

Метеоролозите предупреждават, че очакваните обилни снеговалежи и силни ветрове могат да доведат до опасни условия за движение, прекъсвания на електрозахранването и сериозни затруднения в транспорта по цялото източно крайбрежие.