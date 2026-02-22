НА ЖИВО
          Оман потвърди нови разговори между САЩ и Иран в Женева

          Срещата идва на фона на засилено американско военно присъствие в региона

          22 февруари 2026 | 20:30 640
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министърът на външните работи на Оман Бадр Албусаиди потвърди, че нов кръг разговори между Съединените щати и Иран ще се проведе в четвъртък в Женева на фона на нарастващото напрежение между двете страни.

          „Радвам се да потвърдя, че преговорите между САЩ и Иран са насрочени за Женева този четвъртък, с положителен тласък за полагане на допълнителни усилия за финализиране на сделката“, написа Албусаиди в публикация в социалните мрежи в неделя.

          Оман традиционно изпълнява ролята на посредник в чувствителни дипломатически процеси между Вашингтон и Техеран, особено по въпроси, свързани с ядрената програма и санкциите.

          Военно напрежение в региона

          Съобщението за подновяване на диалога идва в момент, когато САЩ засилват военното си присъствие в Близкия изток, включително чрез разполагане на допълнителни военноморски и военновъздушни активи.

          Тези действия засилват опасенията от евентуална по-широка военна конфронтация, ако дипломатическите усилия се провалят.

          Очаква се срещата в Женева да бъде ключова за определяне на бъдещия ход на преговорите и за това дали ще бъде възможно постигането на ново споразумение между двете страни.

