Оман потвърди нови разговори между САЩ и Иран в Женева

Министърът на външните работи на Оман Бадр Албусаиди потвърди, че нов кръг разговори между Съединените щати и Иран ще се проведе в четвъртък в Женева на фона на нарастващото напрежение между двете страни.

„Радвам се да потвърдя, че преговорите между САЩ и Иран са насрочени за Женева този четвъртък, с положителен тласък за полагане на допълнителни усилия за финализиране на сделката", написа Албусаиди в публикация в социалните мрежи в неделя.

Оман традиционно изпълнява ролята на посредник в чувствителни дипломатически процеси между Вашингтон и Техеран, особено по въпроси, свързани с ядрената програма и санкциите.

Военно напрежение в региона

Съобщението за подновяване на диалога идва в момент, когато САЩ засилват военното си присъствие в Близкия изток, включително чрез разполагане на допълнителни военноморски и военновъздушни активи.

Тези действия засилват опасенията от евентуална по-широка военна конфронтация, ако дипломатическите усилия се провалят.

Очаква се срещата в Женева да бъде ключова за определяне на бъдещия ход на преговорите и за това дали ще бъде възможно постигането на ново споразумение между двете страни.