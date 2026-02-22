НА ЖИВО
      неделя, 22.02.26
          Европа Политика

          Орбан свика Съвета за енергийна сигурност заради блокадата на „Дружба“

          Правителството освободи 250 000 тона петрол от държавния резерв за нуждите на рафинерията на MOL

          22 февруари 2026 | 12:31 560
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Унгарският премиер Виктор Орбан свика извънредно заседание на Съвета за енергийна сигурност заради спрения транзит на руски петрол по тръбопровода „Дружба“. Новината съобщиха от информационния център на правителството в Будапеща.

          Основна тема на разговорите е координирането на отговор срещу „енергийното изнудване от страна на Украйна“, се посочва в официалната позиция.

          В срещата участват министърът на външните работи Петер Сиярто, енергийният министър Чаба Лантош и политическият директор на премиера Балаж Орбан. На заседанието присъстват и ръководителите на енергийните дружества Mavir, MOL и MVM.

          По унгарски данни петролът по „Дружба“ е спрял на 27 януари. На 15 февруари Унгария и Словакия поискаха от Хърватия разрешение за транзит през Адриатическия тръбопровод, като очакванията са доставките да пристигнат по море до пристанище Омишал.

          Правителството освободи 250 000 тона петрол от държавния резерв за нуждите на рафинерията на MOL. Количествата трябва да покрият потреблението за три месеца.

          В отговор на блокадата Будапеща спря износа на дизелово гориво за Украйна и заяви намерение да блокира заем от ЕС за Киев в размер на 90 млрд. евро. Орбан заплаши и с прекъсване на електроподаването към съседната страна до възстановяване на транзита.

          Според изданието Mandiner украинските власти обясняват липсата на пренос с щети по инфраструктурата, причинени от руски атаки.

