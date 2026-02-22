Папа Лъв XIV с остър призив: Мирът в Украйна не търпи отлагане

Папа Лъв XIV определи мира в Украйна като „спешна необходимост“ и отправи силен призив за незабавно прекратяване на военните действия, дни преди четвъртата годишнина от началото на руската инвазия.

В редовното си неделно обръщение на площад „Свети Петър“ във Ватикана папата заяви, че отлагането на мира е недопустимо и че той трябва да се превърне в конкретни и отговорни политически решения.

„Отново отправям силен призив: нека оръжията замлъкнат, нека бомбардировките спрат и без забавяне бъде постигнато примирие, за да се отвори пътят към мира“, заяви папата.

Папа Лъв XIV призова за незабавно примирие, спиране на бомбардировките и засилване на диалога като единствен път към устойчиво решение на конфликта.

На 24 февруари Украйна отбелязва четири години от началото на пълномащабната война, започнала с инвазията на Русия. Конфликтът доведе до разрушаването на цели градове, изселването на милиони хора и хиляди жертви от двете страни.

Към момента Москва контролира близо една пета от украинската територия и продължава настъпателните си действия, особено в източните райони на Донбас, въпреки тежките загуби и ударите по военната логистика.

Междувременно Съединените щати засилват дипломатическия натиск за прекратяване на войната, като през последните седмици бяха проведени няколко кръга преговори между страните, без да бъде постигнат съществен пробив.

Изявлението на папата идва на фона на нарастваща международна тревога, че конфликтът се проточва без ясен изход, а човешката и икономическата цена продължава да расте.