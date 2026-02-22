НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Папа Лъв XIV с остър призив: Мирът в Украйна не търпи отлагане

          22 февруари 2026 | 15:02 140
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Папа Лъв XIV определи мира в Украйна като „спешна необходимост“ и отправи силен призив за незабавно прекратяване на военните действия, дни преди четвъртата годишнина от началото на руската инвазия.

          - Реклама -
            
            

          В редовното си неделно обръщение на площад „Свети Петър“ във Ватикана папата заяви, че отлагането на мира е недопустимо и че той трябва да се превърне в конкретни и отговорни политически решения.

          „Отново отправям силен призив: нека оръжията замлъкнат, нека бомбардировките спрат и без забавяне бъде постигнато примирие, за да се отвори пътят към мира“, заяви папата.

          Папа Лъв XIV призова за незабавно примирие, спиране на бомбардировките и засилване на диалога като единствен път към устойчиво решение на конфликта.

          „Отново отправям силен призив: нека оръжията замлъкнат, нека бомбардировките спрат и без забавяне бъде постигнато примирие, за да се отвори пътят към мира“, заяви папата.

          На 24 февруари Украйна отбелязва четири години от началото на пълномащабната война, започнала с инвазията на Русия. Конфликтът доведе до разрушаването на цели градове, изселването на милиони хора и хиляди жертви от двете страни.

          Към момента Москва контролира близо една пета от украинската територия и продължава настъпателните си действия, особено в източните райони на Донбас, въпреки тежките загуби и ударите по военната логистика.

          Междувременно Съединените щати засилват дипломатическия натиск за прекратяване на войната, като през последните седмици бяха проведени няколко кръга преговори между страните, без да бъде постигнат съществен пробив.

          Изявлението на папата идва на фона на нарастваща международна тревога, че конфликтът се проточва без ясен изход, а човешката и икономическата цена продължава да расте.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Създават асоциация „Бранд България“ за изграждане на нов международен имидж на страната

          Пламена Ганева -
          Създава се асоциация „Бранд България“, която ще работи за изграждането на единна национална стратегия и модерен международен имидж на България, с фокус върху инвестиции, туризъм и глобално партньорство.
          Политика

          САЩ за първи път показаха хиперзвуковия „Dark Eagle“

          Пламена Ганева -
          САЩ за първи път показаха хиперзвуковия ракетен комплекс Dark Eagle, способен да развива скорост над 5 Маха и да нанася удари на разстояние над 2775 км, като системата ще играе ключова роля в потенциални конфликти в Индо-Тихоокеанския регион.
          Политика

          Британската корона обмисля да извади принц Андрю от наследството

          Пламена Ганева -
          След ареста на принц Андрю във връзка със скандала около Джефри Епстийн британските власти обсъждат възможността за премахването му от линията за наследяване – ход, който би изисквал международно съгласие.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions