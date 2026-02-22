НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Парламентът решава за платен отпуск при профилактичен преглед и забрана на райския газ

          Срокът за предложения по законопроекта изтича утре, а окончателното гласуване се очаква през следващата седмица

          22 февруари 2026 | 09:35 210
          Парламент
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Народното събрание предстои да разгледа на второ четене промени в Кодекса на труда, които регламентират правото на работещите на половин ден платен отпуск за задължителния годишен профилактичен преглед. Текстовете са част от мащабен пакет изменения в Закона за здравето, съобщи БНР.

          - Реклама -
            
            

          Срокът за предложения по законопроекта изтича утре, а окончателното гласуване се очаква през следващата седмица.

          Вносителите от ПП-ДБ предлагат въвеждане на профилактичен календар в електронното здравно досие. Предвижда се направленията за специалист да се генерират автоматизирано, като общопрактикуващият лекар ще има правомощия да ги променя или допълва. Гражданите с активен електронен достъп ще получават покана за преглед дигитално, докато останалите ще бъдат уведомявани чрез писмо от Националната здравноосигурителна каса.

          Депутатите ще обсъдят и задължението на министъра на здравеопазването да издаде наредба, регулираща вида, количеството и качеството на храната в болничните заведения.

          В пакета промени е заложено и криминализиране на разпространението на райски газ. Текстовете изрично забраняват и управлението на моторни превозни средства след употреба на субстанцията.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Техника за стотици хиляди: какво е било оборудването на „рейнджърите“ от Петрохан

          Пламена Ганева -
          Кемпери 4х4, сателитен интернет, индустриални дронове и моторни шейни за над 200 хиляди евро са били използвани от сдружението, чиито членове бяха открити мъртви край Петрохан и Околчица.
          Общество

          „Студенти против мафията“ поискаха оставката на Сарафов и се обявиха против Пеевски

          Георги Петров -
          Танев бе категоричен, че не е обвързан с нито една политическа формация – нито с ПП-ДБ, нито с „Възраждане“, „Величие“ или МЕЧ
          Политика

          „Сглобка без доверие“: първите пукнатини в кабинета „Гюров“

          Пламена Ганева -
          Кабинетът „Гюров“ е съставен прибързано и без вътрешна координация, което личи още в първите 24 часа от работата му, смята икономистът проф. Боян Дуранкев.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions