Народното събрание предстои да разгледа на второ четене промени в Кодекса на труда, които регламентират правото на работещите на половин ден платен отпуск за задължителния годишен профилактичен преглед. Текстовете са част от мащабен пакет изменения в Закона за здравето, съобщи БНР.

- Реклама -

Срокът за предложения по законопроекта изтича утре, а окончателното гласуване се очаква през следващата седмица.

Вносителите от ПП-ДБ предлагат въвеждане на профилактичен календар в електронното здравно досие. Предвижда се направленията за специалист да се генерират автоматизирано, като общопрактикуващият лекар ще има правомощия да ги променя или допълва. Гражданите с активен електронен достъп ще получават покана за преглед дигитално, докато останалите ще бъдат уведомявани чрез писмо от Националната здравноосигурителна каса.

Депутатите ще обсъдят и задължението на министъра на здравеопазването да издаде наредба, регулираща вида, количеството и качеството на храната в болничните заведения.

В пакета промени е заложено и криминализиране на разпространението на райски газ. Текстовете изрично забраняват и управлението на моторни превозни средства след употреба на субстанцията.