Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия ще насочи ядрени оръжия към Естония, ако такива бъдат разположени на нейна територия. Изявлението му, предадено от ASTRA, е реакция на думите на естонския външен министър Маргус Цахна относно готовността на Талин да приеме съюзнически ядрен арсенал.

В разговор с кореспондента на телевизионния канал „Россия“ Павел Зарубин, Песков уточни, че Москва не заплашва Естония или други европейски държави. Той обаче подчерта, че наличието на ракети, насочени към Русия от естонска територия, ще доведе до реципрочни мерки. „Естония трябва ясно да разбере това“, допълни говорителят на Владимир Путин.

Естония не разполага със собствен ядрен арсенал, но външният министър Цахна наскоро коментира, че страната няма военна доктрина, която да забранява подобно разполагане. Дипломатът посочи, че Талин е готов за такава стъпка, ако НАТО я сметне за необходима според отбранителните планове на Алианса.

По-рано Bloomberg съобщи за дискусии сред европейските държави относно създаването на собствена система за ядрена отбрана. Според изданието темата е повдигната за първи път от края на Студената война заради опасения относно надеждността на партньорството със САЩ.