Петер Мадяр настъпва срещу Орбан: национализъм срещу национализъм преди изборите в Унгария

След повече от десетилетие доминация в унгарската политика премиерът Виктор Орбан е изправен пред най-сериозното си предизвикателство досега. С наближаването на изборите през април лидерът на консервативната опозиция Петер Мадяр се очертава като основен претендент за властта.

Мадяр, бивш член на управляващата партия Фидес, използва националистичната реторика и евроскептицизма на Орбан, за да постави под въпрос реалните резултати от управлението му. Подходът му му донесе ръст в социологическите проучвания – според данни, цитирани от „Политико“, партията му „Тиса“ получава 49% подкрепа срещу 38% за Фидес.

Националните теми – бойното поле

Вместо да се дистанцира от националистическия дискурс, Мадяр атакува Орбан именно по чувствителни теми като защитата на етническите унгарци извън границите и ромската общност в страната.

Напрежение възникна след като словашкият премиер Роберт Фицо прокара закон, ограничаващ критиката към следвоенните декрети на Бенеш. Докато Орбан реагира предпазливо, за да не застраши отношенията си с Братислава, Мадяр публично призова мярката да бъде оттеглена.

Подобна ситуация се разигра и в Румъния, където Орбан подкрепи крайнодесния кандидат Джордже Симион. След като етническите унгарци там масово подкрепиха негов опонент, Мадяр обвини Орбан в предателство спрямо унгарските интереси.

Брюксел наблюдава внимателно

Въпреки ръста си, Мадяр не се възприема в Брюксел като безусловно проевропейска алтернатива. Той подчертава, че не вярва в „европейска супердържава“ и настоява партията му да бъде „изцяло проунгарска“.

Представителите на „Тиса“ в Европейския парламент са част от Европейска народна партия, но бяха санкционирани след като не участваха във вота на доверие за председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Групата им забрани временно да поемат ключови роли в парламента.

Орбан не пропусна да използва случая, обвинявайки Мадяр в лицемерие и недостатъчна защита на унгарските интереси.

Баланс между ЕС и националния интерес

Мадяр се стреми към внимателен баланс – подкрепя запазването на граничната ограда и се противопоставя на задължителните миграционни квоти, но същевременно признава Русия за агресор във войната срещу Украйна, макар да изключва изпращането на оръжия или войски.

Той се позиционира и като защитник на фермерите, противопоставяйки се на търговското споразумение с Меркосур и участвайки в протести в Страсбург.

Политолози в Будапеща отбелязват, че стратегията на Мадяр не е да надмине Орбан по национализъм, а да разкрие разминаването между реториката и реалните управленски резултати.

С изборите през април Унгария е изправена пред най-оспорвания вот от години насам – сблъсък не между национализъм и либерализъм, а между две различни версии на националния интерес в рамките на Европейския съюз.