НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Пожар в небостъргач след атака: експлозии разтърсиха Киев

          22 февруари 2026 | 09:31 250
          Удар в Киев
          Удар в Киев
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Жилищен небостъргач в столицата на УкрайнаКиев – е бил засегнат при атака на руските сили, в резултат на което на покрива на сградата е избухнал пожар. В града са били чути експлозии, съобщават местните власти.

          - Реклама -
            
            

          Информацията беше разпространена от Укринформ, като се позовава на официални източници. По данни на ръководителя на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко, жилищна висока сграда в квартал Святошински е била повредена в резултат на атаката.

          Кметът на Киев съобщи за най-малко двама ранени в града, без да уточнява тежестта на нараняванията им или точното място, където са пострадали.

          Междувременно Въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна информираха, че руските военни продължават масирани атаки срещу различни украински региони, използвайки дронове и балистични ракети.

          По данни, цитирани от BBC, няколко групи безпилотни летателни апарати са се насочвали към Черкаска област, преминавайки през Сумска и Полтавска област. Допълнително дронове са били засечени над Харковска, Сумска, Днепропетровска, Черкаска, Черниговска, Николаевска и Киевска област.

          Според информация на украинските въоръжени сили, Русия е използвала и балистични ракети, насочени към Киев и района на Кропивницки.

          Атаката е поредна в серията интензивни въздушни удари срещу украински градове, които поддържат високо напрежение и рискове за цивилното население.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Фридрих Мерц поиска общ отговор на ЕС срещу новите американски мита

          Георги Петров -
          Франция също настоява за единна реакция на Брюксел
          Инциденти

          Двама загинаха при нови лавини в Австрийските Алпи, жертвите вече са седем

          Красимир Попов -
          Тежките снеговалежи от 20 февруари насам увеличиха риска, експерти предупреждават да се избягват извънпистовите склонове
          Война

          „Ислямска държава“ призова за война срещу новите сирийски власти

          Красимир Попов -
          В първо аудио послание от две години говорителят на групировката настоя бойците да се изправят срещу „светското правителство“ в Дамаск
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions