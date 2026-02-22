Пожар в небостъргач след атака: експлозии разтърсиха Киев

Жилищен небостъргач в столицата на Украйна – Киев – е бил засегнат при атака на руските сили, в резултат на което на покрива на сградата е избухнал пожар. В града са били чути експлозии, съобщават местните власти.

Информацията беше разпространена от Укринформ, като се позовава на официални източници. По данни на ръководителя на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко, жилищна висока сграда в квартал Святошински е била повредена в резултат на атаката.

Кметът на Киев съобщи за най-малко двама ранени в града, без да уточнява тежестта на нараняванията им или точното място, където са пострадали.

Междувременно Въздушните сили на Въоръжените сили на Украйна информираха, че руските военни продължават масирани атаки срещу различни украински региони, използвайки дронове и балистични ракети.

По данни, цитирани от BBC, няколко групи безпилотни летателни апарати са се насочвали към Черкаска област, преминавайки през Сумска и Полтавска област. Допълнително дронове са били засечени над Харковска, Сумска, Днепропетровска, Черкаска, Черниговска, Николаевска и Киевска област.

Според информация на украинските въоръжени сили, Русия е използвала и балистични ракети, насочени към Киев и района на Кропивницки.

Атаката е поредна в серията интензивни въздушни удари срещу украински градове, които поддържат високо напрежение и рискове за цивилното население.