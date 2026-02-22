Проф. Веселин Вучков: Нямам амбиции да се връщам в политиката

Проф. Веселин Вучков разкри, че е провел среща с Андрей Гюров преди той да бъде номиниран за служебен премиер от президента, но е отказал предложение за участие в кабинета.
Случаят със Стоил Цицелков – „лош знак“, но не и присъда за кабинета
Вучков коментира и казуса с отстранения още в първите дни вицепремиер Стоил Цицелков, като определи ситуацията като „лош знак“, но предупреди да не се правят прибързани заключения за бъдещето на служебното правителство.
Според него е възможно премиерът да не е бил запознат предварително с всички детайли около случая.
Предизвикателствата пред МВР
Професорът заяви, че познава настоящия служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев от времето, когато е бил заместник-министър на правосъдието.
По отношение на евентуалната смяна на главния секретар на МВР той заяви, че всеки министър – дори и служебен – има право да избере екип, на който има доверие.
Вучков отправи критика към Мирослав Рашков, който според него не е излязъл публично, за да представи визията си.
„Комуникацията е под всякаква критика“
Бившият вътрешен министър бе категоричен, че комуникационната стратегия на МВР по случая „Петрохан“ е била сериозно закъсняла.
Според Вучков няколко държавни структури са работили по казуса още преди години, но действията им са останали без реален резултат.
Той подчерта, че при подобни трагични случаи институциите дължат бърза, ясна и професионална реакция, за да не се задълбочава кризата на доверие в държавата.