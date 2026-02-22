Проф. Веселин Вучков: Нямам амбиции да се връщам в политиката

Проф. Веселин Вучков разкри, че е провел среща с Андрей Гюров преди той да бъде номиниран за служебен премиер от президента, но е отказал предложение за участие в кабинета.

„Имах среща с г-н Андрей Гюров, преди да е номиниран за служебен премиер от президента, деликатно отклоних предложението за министерски пост. От 10 години съм встрани от политиката, имам си по-творчески приоритети. Вижданията ми за реформи не могат да се осъществят от служебен кабинет. Нямам амбиции да се връщам към политиката, но вярвам в професионализма на премиера в момента“, заяви той в ефира на „120 минути“ по bTV. - Реклама -

Случаят със Стоил Цицелков – „лош знак“, но не и присъда за кабинета

Вучков коментира и казуса с отстранения още в първите дни вицепремиер Стоил Цицелков, като определи ситуацията като „лош знак“, но предупреди да не се правят прибързани заключения за бъдещето на служебното правителство.

„Малко се преувеличава ролята на такъв вицепремиер, който да се занимава само с провеждането на честни избори – това е основната цел на цялото служебно правителство“, подчерта той.

Според него е възможно премиерът да не е бил запознат предварително с всички детайли около случая.

Предизвикателствата пред МВР

Професорът заяви, че познава настоящия служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев от времето, когато е бил заместник-министър на правосъдието.

„Той работеше и като следовател 3-4 години, това е важно уточнение. Ще му бъде много трудно, но ако не си постави свръхамбициозни задачи, а се ограничи до справедливи избори, ще постигне успех“, коментира Вучков.

По отношение на евентуалната смяна на главния секретар на МВР той заяви, че всеки министър – дори и служебен – има право да избере екип, на който има доверие.

Вучков отправи критика към Мирослав Рашков, който според него не е излязъл публично, за да представи визията си.

„Може да му се пише едно много голямо неизвинено отсъствие, особено при такъв трагичен случай като Петрохан“, каза той.

„Комуникацията е под всякаква критика“

Бившият вътрешен министър бе категоричен, че комуникационната стратегия на МВР по случая „Петрохан“ е била сериозно закъсняла.

„Комуникационните стратегии и връзките с гражданското общество от страна на професионалното и политическото ръководство на МВР са под всякаква критика. Прекалено много се изчака с даването на първата официална пресконференция. Аз в голяма степен се отнасям с доверие към споделеното на пресконференциите, но трябваше да се направят по-рано, за да се пресекат спекулациите“, заяви той.

Според Вучков няколко държавни структури са работили по казуса още преди години, но действията им са останали без реален резултат.

„Трупани са папки и всичко това е потънало в студенината на чиновническото безхаберие“, обобщи професорът.

Той подчерта, че при подобни трагични случаи институциите дължат бърза, ясна и професионална реакция, за да не се задълбочава кризата на доверие в държавата.