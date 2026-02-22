НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 22.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Прострелян мъж е открит в дома си в Сливен, разследват всички версии

          Сигналът е подаден около 8:30 часа, образувано е досъдебно производство

          22 февруари 2026 | 19:15 1771
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Сигнал за прострелян мъж в дома му в Сливен е получен тази сутрин около 8:30 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

          - Реклама -
            
            

          На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. За случая е уведомена Окръжната прокуратура, а по инцидента е образувано досъдебно производство.

          По случая се извършват процесуално-следствени действия, като към момента от полицията не съобщават допълнителни подробности.

          По информация на местния сайт sliveninfo.bg простреляният е известен сливенски ресторантьор с инициали Д.К., който е бил открит от свои близки в дома си в квартал „Ново село“.

          На този етап основната хипотеза, по която работят разследващите, е самоубийство, но се проверяват всички възможни версии за случилото се.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Създават асоциация „Бранд България“ за изграждане на нов международен имидж на страната

          Пламена Ганева -
          Създава се асоциация „Бранд България“, която ще работи за изграждането на единна национална стратегия и модерен международен имидж на България, с фокус върху инвестиции, туризъм и глобално партньорство.
          Политика

          Божидар Божанов: Този служебен кабинет има капацитета да проведе честни избори

          Георги Петров -
          Той определи избора на Гюров като единствения възможен вариант от списъка с потенциални служебни премиери
          Политика

          Тома Биков: Даниел Митов запази мълчание за „Петрохан“, за да избегне политизация

          Георги Петров -
          По отношение на политическата отговорност, Тома Биков посочи, че ГЕРБ стои единствено зад политиките в отбраната
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions