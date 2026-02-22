Прострелян мъж е открит в дома си в Сливен, разследват всички версии

Сигнал за прострелян мъж в дома му в Сливен е получен тази сутрин около 8:30 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. За случая е уведомена Окръжната прокуратура, а по инцидента е образувано досъдебно производство.

По случая се извършват процесуално-следствени действия, като към момента от полицията не съобщават допълнителни подробности.

По информация на местния сайт sliveninfo.bg простреляният е известен сливенски ресторантьор с инициали Д.К., който е бил открит от свои близки в дома си в квартал „Ново село“.

На този етап основната хипотеза, по която работят разследващите, е самоубийство, но се проверяват всички възможни версии за случилото се.