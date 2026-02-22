ПСЖ обратно на върха след класика срещу Метц

Шампионът Пари Сен Жермен си върна първото място след класически успех с 3:0 над новака Метц в среща от 23-тия кръг на френската Лига 1.

Парижани не оставиха никакво съмнение, че ще стигнат до победата и още от самото начало наложиха убийствено темпо, на което съперникът се пречупи твърде рано и Дезире Дуе (3′) откри резултата малко след първия съдийски сигнал. Това в известен смисъл уби интригата нататък и логичното се случи малко преди почивката, когато Брадли Баркола (45’+3′) добави втори гол. След почивката шампионите с лекота стигнаха и до класиката, като третото попадение бе дело на Гонсало Рамош.

Така парижани се завърнаха на върха, след като миналата седмица загубиха от Рен с 1:3.

Момчетата на Луис Енрике имат изгодна възможност да се завърнат на върха, след като лидерът Ланс записа изненадващо поражение с 2:3 срещу закъсалия Монако по-рано тази вечер.

Точките за Метц също са от изключително значение, тъй като новаците се намират в дъното на класирането и преди началото на срещата изостават с четири пункта от 16-ото място, даващо право на участие в бараж за оцеляване и на цели десет от спасителния бряг.

Парижани вече направиха крачка към завръщането на победния път през седмицата, след като осъществиха обрат в Шампионската лига и спечелиха първия плейоф срещу Монако като гост с 3:2. Тъй като този мач не преди едва четири дни Луис Енрике реши да направи не малко промени в стартовия си състав и днес започна с цели седем различни играчи спрямо успеха над Монегаските във вторник. Така на „зеления килим“ излязоха Иля Забарний, Лукас Бералдо, Люка Ернандес, Канг-Ин Лий, Дро Фернандес, Дезире Дуе, Гонсало Рамош вместо Маркиньос, Уилян Пачо, Нуно Мендеш, Витиня, Жоао Невеш, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле.

Домакините изобщо не чакаха и нанесоха удар по-малко от 180 секунди след първия съдийски сигнал. Заир-Емери отигра и изведе Дуе, който се ориентира бързо и излъга стража на новаците Джонатан Фишер.

В 7-ата минута Баркола можеше да покачи след силна индивидуална акция, но ударът му премина встрани от дясната греда.

Чак в средата на полувремето дойде и следващото смислено положение, което домакините сътвориха. Тогава Дро Фернандес овалдя подаване в панелатерията и стреля, а този път стражът Фишер реагира подобаващо.

Половин час след началото имаше и малко по-нажежен момент, в който футболисти от двата отбора се спречкаха и главният съдия Абделфатих Хераджи преразгледа ситуацията чрез системата ВАР, за да прецени дали да маркира някой в „червено“. В крайна сметка до подобно нещо не се стигна и единствено Жан-Филип Гбамен от Метц получи жълт картон.

В 32-рата минута на двубоя Хакими изпълни опасно пряк свободен удар, който профуча покрай дясната греда.

В 39-ата минута гостите най-накрая създадоха опасност. Гиорги Цитаишвили центрира коварно, но Сафонов излезе придвидливо и улови навреме.

Така изглеждаше, че домакините ще се оттеглят на полувремето с минимално предимство, но в последната от трите минути добавено време парижани нанесоха втори удар, с което до голяма степен решиха изхода от двубоя. Баркола се озова на правилното място и в правилното време при изпълнение на ъглов удар, засичайки центриране от коренер и с глава покачи преднината на шампионите.

С подновяването на играта ситуацията на терена не се промени и класата на шампионите личеше от всякаъде, като последните рядко позволяваха на съперника си да премине централната линия. При един от тези краткотрайни опити новиците в Лига 1 спечелиха корнер, от който обаче не излезе нищо.

В 55-ата минута Баркола можеше да добави втори гол на сметката си, но се размина с опасно центриране.

В средата на полувремето Рамош излезе на стрелкова позиция, но ударът му бе прекалено разочароващ и отиде птвърде вдясно.

В 77-ата минута все пак Рамош успя да се разпише. Той направи страхотен пробив и прехвърли Фишер с впечатляващо изпълнение, оформяйки класиката в резултата.

Десетина минути преди края на редовното време вратарят на гостите от Метц съхрани мрежата си след шут на Уарън Заир-Емери и запази самочувствието на съотборниците си, че не са допуснали разгром.

Фишер обаче не успя да хване топката и тя излезе в корнер, като след това му се наложи да се намесва отново и скочи, за да изчисти топката далеч напред.

В 84-ата минута домакинисте спечелиха нов ългов удар, от който обаче също не излезе нищо.

В 1-вата минута на добавеното време резервата Ибрахим Мбайе можеше да докаже, че подобаващо се появи на мястото на един от голмайсторите Дуе, но стреля в бранител на гостите.

В крайна сметка това не попречи на шампионите да се поздравят със заслужен успех и си върнаха лидерството в шампионата, който тепърва може да претърпи пореден обрат.