      неделя, 22.02.26
          Радостин Василев: МЕЧ биха преговаряли с Радев за антикорупционно управление

          „Ако търси обединение срещу ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, може да говори с МЕЧ винаги“

          22 февруари 2026 | 11:29 850
          Георги Петров
          Служебното правителство тръгва с „тотален фалстарт“, а съставът му включва „агенти на чуждо влияние“. Това заяви лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев пред БНР.

          Той изрази недоверие, че служебният кабинет на Андрей Гюров ще гарантира честния вот, но изрази надежда изборите да бъдат проведени нормално. Според Василев големите очаквания за промени в съдебната система трябва да бъдат насочени към редовната власт, а не към временната администрация.

          Лидерът на МЕЧ коментира, че формацията не е затворила вратата за взаимодействие с Румен Радев, въпреки че мълчанието на президента не му носи позитиви. Василев прогнозира, че държавният глава не може да спечели повече от 100 мандата в парламента и ще трябва да търси партньори.

          „Ако търси обединение срещу ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“, може да говори с МЕЧ винаги“, посочи той. Василев обаче очерта и друга възможност – коалиция между Радев, ПП-ДБ и ГЕРБ.

          Политикът потвърди, че води нормални разговори с новия председател на БСП Крум Зарков, като условието за сътрудничество е „всичко около тях наистина да е променено“. Радостин Василев изрази увереност, че партията му ще бъде част от следващото Народно събрание и би участвала в антикорупционно реформаторско управление.

