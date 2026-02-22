НА ЖИВО
          Ръстът на заплатите в еврозоната се забави до 2,83% през 2025 г.

          Анализатори, цитирани от „Уолстрийт джърнъл“, коментираха, че по-умереното повишение намалява опасността от спирала между заплати и цени

          22 февруари 2026 | 13:20
          Заплата
          Заплата
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Договорените възнаграждения в еврозоната са се увеличили с 2,95% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2025 г., сочат данните на Европейската централна банка (ЕЦБ). Този резултат потвърждава тенденцията за отслабване на натиска върху разходите за труд, което е важен фактор за задържането на инфлацията около целевото ниво от 2 на сто.

          За цялата изминала година общият ръст е 2,83%, което е значителен спад спрямо отчетените 4,51% през 2024 г. Понижената динамика при доходите се разглежда като сигнал за нормализиране на икономическата среда след периода на агресивни искания за компенсации заради поскъпването на живота.

          Анализатори, цитирани от „Уолстрийт джърнъл“, коментираха, че по-умереното повишение намалява опасността от спирала между заплати и цени. Икономистите от ЕЦБ очакват през настоящата 2026 г. увеличенията на възнагражденията да се доближат още повече до движението на потребителските цени, което допълнително отслабва инфлационния риск.

          Пазарът на труда остава устойчив въпреки забавянето при заплащането. Безработицата в еврозоната е близо до историческите си минимални равнища, а демографските тенденции и недостигът на кадри в някои държави продължават да оказват влияние.

          Анализи на Европейската инвестиционна банка и Банката за международни разплащания не отчитат доказателства за масова загуба на работни места заради навлизането на изкуствения интелект на този етап. Експертите обаче предупредиха, че технологичните промени могат да окажат по-силен ефект върху конкретни сектори в средносрочен план.

